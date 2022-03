Wandern ist gesund und macht glücklich

Nach monatelanger Zwangspause, Corona und wetterbedingt ging es kürzlich endlich mit dem seniorengerechten Wandern wieder los. Die erste Wanderung fand für die 17 Wanderinnen und Wanderer bei herrlichem Sonnenschein in der Gemarkung Hümmerich statt. Vom Gasthof Dreydoppel in der Friedrichstraße ging es über die Mühlenstraße – Karlshof – weiße Steinhütte – den Wanderweg HÜ 3 hinab in das Fockenbachtal. Entlang des Fockenbachs verlief die Route zur Hümmericher Mühle. Von hier aus ging es bergauf nach Hümmerich, über die Mühlenstraße, Friedrichstraße zurück zum Gasthof Dreydoppel. Wieder einmal hatte man gemeinsam auf fast acht Kilometern und einer Wanderzeit von über zwei Stunden einiges für die Gesundheit und das Glücklichsein getan. Traditionell wurde zusammen Kaffee getrunken und Kuchen genossen, verbunden mit der schönen Gelegenheit miteinander zu plaudern und Freude in der Gemeinschaft zu haben.

Darüber hinaus wurden Wanderziele für die kommenden Monate festgelegt. An jedem ersten Donnerstag eines Monats wird miteinander gewandert. Am 7.April geht es von Oberraden in das schöne und interessante Aubachtal, am 5.Mai ist wandern rund um Waldbreitbach vorgesehen, inklusive einer Führung durch den Kräutergarten der Waldbreitbacher Franziskanerinnen. Am 2. Juni wird eine geführte Wanderung um und im Zoo Neuwied mit Kindern oder Enkelkindern stattfinden. Auch für die darauf folgende Monate werden weitere interessante Wanderungen organisiert. Nach einem erlebnisreichen und unterhaltsamen Nachmittag ging man in dem Bewusstsein auseinander wieder einmal schöne, unterhaltsame Stunden in der Wandergruppe der Seniorengemeinschaft Hümmerich erlebt zu haben.

Alle Wanderfreudigen, auch aus den umliegenden Ortsgemeinden, sind herzlich eingeladen zukünftig mit zu wandern. Informationen erteilt gerne Martin Sandmann Telefon 02687/1348 oder per E-Mail sandmann-1@t-online.de