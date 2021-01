Vorstandswahlen in der IHK-Akademie Koblenz

Die Mitgliederversammlung der IHK-Akademie wählte Uwe Reifenhäuser für die Vorstandsperiode 2021 bis 2023 einstimmig zum Vorstandsvorsitzenden. Der studierte Wirtschaftsingenieur ist der IHK-Akademie lange verbunden und war vor seinem Studium einer der ersten überbetrieblichen Auszubildenden in der IHK-Lehrwerkstatt in Kirchen/Landkreis Altenkirchen. Heute ist der im Westerwald geborene Reifenhäuser, dessen Vater einer der Gründungsväter der IHK-Akademie war, Geschäftsführer der Reifenhäuser Software Consulting. Er engagiert sich seit fast drei Jahrzehnten ehrenamtlich in der IHK-Organisation, dies insbesondere für die berufliche Aus- und Weiterbildung. „Aus- und Weiterbildung ist für mich die beste Wirtschaftsförderung“, erläutert Reifenhäuser seine Motivation.

Neu im Vorstand sind Birgit Gros, Schiele Maschinenbau, Prof. Dr. Nicole Hoffmann, Universität Koblenz-Landau und Selina Schumacher, Schumacher. Nicht mehr zur Wahl angetreten sind Angelika Jösch und Fred Schumacher, turnusmäßig ausgeschieden ist Prof. Dr. Kristian Bosselmann-Cyran.

Die weiteren Vorstandsmitglieder wurden bei den Vorstandswahlen im Amt bestätigt. Der neue Vorstand besteht aus: Matthias Ess, Verlag Matthias Ess, Bad Kreuznach, Birgit Gros, Schiele Maschinenbau, Niederzissen, Prof. Dr. Nicole Hoffmann, Universität Koblenz-Landau, Edgar Holzapfel, AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse, Montabaur, Thorsten Jacoby, Erlenbach, Lautert, Stefan Munsch, Munsch Chemie-Pumpen und Munsch Kunststoffschweißtechnik, Ransbach-Baumbach, Uwe Reifenhäuser, Reifenhäuser Software Consulting, Straßenhaus, Arne Rössel, IHK Koblenz, Rainer Runkel, Winkler und Dünnebier Süßwarenmaschinen, Rengsdorf, Selina Schumacher, Schumacher, Eichelhardt.

„Wir haben in den vergangenen Jahren die IHK-Akademie und ihre Angebote entscheidend weiterentwickelt. Ich freue mich gemeinsam mit meinem Vorstand und dem engagierten Akademie-Team auf die weitere Arbeit. Ich nehme sehr positiv wahr, dass unsere IHK-Akademie auch und gerade in diesen Zeiten die Herausforderungen innovativ und optimistisch annimmt. Ausdrücklichen Dank spreche ich meinen bisherigen und den neuen Vorstandskollegen für den ehrenamtlichen Einsatz für die Aus- und Weiterbildung aus. Dieses Engagement ist zeitaufwändig und nicht selbstverständlich“, so der Vorstandsvorsitzende Uwe Reifenhäuser nach seiner Wiederwahl.

Die IHK-Akademie Koblenz entstand aus der Verschmelzung von ManagementZentrum Mittelrhein und dem 1967 gegründeten IHK-Bildungszentrum. Die 70 Mitarbeiter, davon elf festangestellt Ausbilder im technischen Kompetenzzentrum Neuwied, bieten an sieben Standorten im IHK-Bezirk Koblenz und dem Technik-Campus in Neuwied jährlich rund 1000 Seminare und Lehrgänge zur beruflichen Aus- und Weiterbildung an. Gemeinsam mit fast 400 freiberuflichen Dozenten kann die IHK-Akademie jährlich rund 10.000 Teilnehmer, vom Azubi bis zur Führungskraft, begrüßen. Geboten wird ein breites Themenspektrum von Führungs- und kaufmännischen Themen, IT, Social Media, Datenschutz, Cyber Security bis zur überbetrieblichen Aus- und Weiterbildung in technischen Inhalten wie Elektrotechnik, SPS, CNC und Schweißen.