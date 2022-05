Vorstand des TC Rengsdorf kann erfolgreiche Arbeit fortsetzen

Der Tennisclub führte erfolgreich ein digitales Platzbuchungssystem ein, das eine gute Planbarkeit für alle Mitglieder ermöglicht. Der Verein nahm an zahlreichen Projekten teil, wie zum Beispiel „Scheine für Vereine“ von REWE und „Vereinsfreude“ von Haribo. Aktuell konzentriert sich der Verein auf sein Herzensprojekt „Tennissport und Inklusion“ von heimatleben.de. Einerseits soll dadurch Inklusionstraining für Kinder und Jugendliche angeboten werden und andererseits soll die Anlage behindertengerecht umgebaut werden. Jeder soll am Vereinsleben teilhaben können. Eine wichtige Anschaffung für den Verein war kürzlich ein Defibrillator.

Die Pachtsituation veränderte sich zum 1. April, denn Udo Molitor eröffnete Udo’s Clubhouse. Seine Gäste dürfen sich unter anderem auf saftige Burger, frische Salate und perfekte Steaks freuen und dabei das tolle Ambiente im renovierten Innenraum oder, bei gutem Wetter, den Ausblick von der großen Sonnenterrasse genießen.

In der Saison 2022, die im Mai startet, gehen für den Tennisclub 13 Mannschaften an den Start: Sechs Kinder- und Jugendmannschaften und sieben Mannschaften im Damen- und Herrenbereich. Drei Mannschaften, die Herren 30 I, die Damen 30 I sowie die Damen 40, werden sogar in der Rheinlandliga spielen. Weiterhin möchte der Verein mit dem Tennisverein Melsbach stark zusammenarbeiten, besonders im Hinblick auf die Mannschaften, von denen sich einige bereits als Spielgemeinschaften gefunden haben. Auch in diesem Sommer ist es dem Verein wichtig, Kindern des Kindergartens und der Grundschule wieder kostenlose Kurse anzubieten. Gefördert werden die Projekte von der Sportjugend und dem Landessportbund Rheinland-Pfalz. Am 26. März wurde der erste Jugendbeirat des Vereins gegründet, der das Clubleben künftig mitgestalten wird. Dieser besteht aus Greta, Lynn, Franziska und Malte.

Bei der Jahreshauptversammlung wurden zwei neue Kassenprüfer gewählt: Niklas Fischbach und Thorsten Jungblut. Ein herzlicher Dank gilt den Vorgängern Joachim Langhard und Heiko Ehlscheid. Aus dem Vorstand wurde die Sportwartin Sarah Goldmann verabschiedet. Auch ihr gebührt ein großes Dankeschön für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren. Neu in den Vorstand gewählt wurde Michael Spiess, der künftig die Jugendarbeit unterstützen wird. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Peter Hack, Erster Vorsitzender, Jan Jakobi, Zweiter Vorsitzender, Norbert Happ, Schatzmeister, Dominic Schmalenbach, Sponsoringbeauftragter, Michael Börsch und Michael Spiess, Jugendwarte, Claudia Selt, Schriftführerin und Pressewartin, Henning Selt, Pressewart und Markus Sauter, Haus- und Wirtschaftswart. Für das entgegengebrachte Vertrauen der Mitglieder sei an der Stelle herzlich gedankt.