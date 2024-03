Vorstand des Frauenchores Gladbach wiedergewählt

Jüngst fand die diesjährige Jahreshauptversammlung des Frauenchores Cäcilia Gladbach statt. Nach dem Totengedenken wurde im Geschäftsbericht und im Kassenbericht das vergangene Jahr 2023 Revue passieren gelassen. Ein besonderer Dank galt Chorleiter Wolfgang Fink und Vizechorleiterin Annemarie Bleidt. Nach dem Bericht der Kassenprüfer wurde der Vorstand entlastet. In den anschließenden Wahlen wurde der Vorstand im Amt bestätigt: Regina Blum und Anja Fuchs bilden weiterhin gemeinsam den Vorsitz, jetzt formal mit Regina Blum als Erste und Anja Fuchs als Zweite Vorsitzende. Alle weiteren Positionen blieben unverändert: Erste Kassiererin Helena Schwan, Zweite Kassiererin Heike Breucker, Erste Schriftführerin Petra Zeck, Zweite Schriftführerin Sonja Hillen, Notenwarte Hannelore Guting-Blum und Annemarie Bleidt.

Das Jahr 2024 steht für den Frauenchor Gladbach ganz im Zeichen des 50. Chorjubiläums: Den Auftakt der Feierlichkeiten macht das große Festkonzert am 15. Juni in der Kirche Gladbach. Unter dem Motto „Thank You for the Music“ präsentieren die Sängerinnen einen Querschnitt aus dem 50-jährigen Repertoire des Chores, von Brahms bis Abba, von Offenbach bis Die Ärzte, vom deutschen Volkslied bis zum afrikanischen Song. Am 21. und 22. September folgt dann ein zweitätiges Sängerfest in der Turn- und Festhalle mit vielen Chören aus der Region.

Erfahrene Sängerinnen, die noch kurzfristig in die Probenarbeit einsteigen und den Frauenchor beim Konzert unterstützen möchten, sind herzlich willkommen (Fähigkeiten im Vom-Blatt-Singen von Vorteil). Gerne auch nur projektbezogen. Kontakt unter der E-Mail-Adresse frauenchor-gladbach@web.de.

Pressemitteilung: Frauenchor Cäcilia Gladbach