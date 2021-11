Vorstand der Linzer Möhne wiedergewählt

Nachdem auf die vergangenen Sessionen und die unterschiedlichen Aktionen, bei denen die Möhne tatkräftig mitgeholfen haben, zurückgeblickt wurde, konnte mit Freuden festgestellt werden, dass die Sammlungen für den Förderverein krebskranker Kinder und Jugendlicher in Bonn auch in diesem Jahr, trotz Corona, viele Spendengelder eingebracht haben. Da alle Anwesenden mit Arbeit und dem Engagement des Vorstandes hochzufrieden waren und die Kasse einwandfrei geführt wurde, konnte der Vorstand ohne weiteres entlastet werden.

Danach ging es zur Wahl des neuen Vorstandes und des Elferrates. Dieser, als auch der Elferrat, wurde in der bisherigen Kombination wiedergewählt. Somit steht Obermöhn Martina Kremer weiter an der Spitze des Frauenkarnevals in Linz. Die bisherige Vizeöbermöhn und Sitzungspräsidentin wurde erneut Susanne Degen. Und auch Kassiererin Petra Kamp und Schriftführerin Christine Brandt wurden in ihren Ämtern wiedergewählt. Das Elferratsteam konnte ebenfalls in der Zusammensetzung des letzten Jahres bestätigt werden. Neu gewählt wurden jedoch die beiden Kassenprüferinnen: Martina Schiffer und Iris Lödige werden dies für die kommende Legislaturperiode übernehmen. Auch wenn noch unklar ist, unter welchen Bedingungen Schwerdonnerstag 2022 gefeiert werden kann, planen die Möhne bereits ihre Sitzung in neuer Umgebung. „Wir haben die Stadthalle auf jeden Fall reserviert“, sagt Obermöhn Kremer und hofft gemeinsam mit allen, dass ein bisschen Karneval nächstes Jahr wieder zurück kommen wird.