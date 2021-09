Von Leubsdorf nach Leutesdorf – Möhnen wieder auf Tour

Umso größer war somit die Nachfrage, als es endlich hieß: „Wir fahren auf Möhnentour!“ Unter Beachtung der geltenden 3G-Regeln war es dann an einem sonnigen Septembersamstag soweit. Nach einem gemeinsamen Frühstück starteten 36 Frauen mit zwei Planwagen in Richtung Leutesdorf zur Brombeerschenke. Dort angekommen konnten die Möhnen sich stärken und bei einem Quiz ihr Wissen rund um den Möhnenverein „Herzblättchen“ testen. Gabi Kramer, Silke Brüning, Ute Ecker und Brigitte Dammeier hatten dabei die Nase vorn und gewannen dank ihren vielen Kenntnissen. Anschließend ging es dann durch die Weinberge in den Ort zur „Wolke 7“, wo die Frauen den sehr amüsanten und kurzweiligen Tag ausklingen ließen.