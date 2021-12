Voltigierabzeichen auf Gut Birkenhof

Nicht nur das Turnen auf dem Pferd, sondern auch die Pflege und Gesunderhaltung rund um den Trainingspartner „Pferd“ wurde gelernt, auch wenn vieles im täglichen Trainingsablauf selbstverständlich ist. So haben die Kinder und Jugendlichen noch einmal erfahren, warum die Pflege – und immer ein aufmerksames Auge für das Pferd – so wichtig ist. Bei den Leistungsabzeichen wurde auch zusätzlich die Voltigierlehre abgefragt. Welche Kriterien werden von den Richtern bei den Übungen im Wettkampf bewertet? Im Anschluss an den Tag konnten die Richterinnen Heike Jakoby und Vanessa Knoke verkünden: „Es haben alle Prüflinge bestanden.“ Insgesamt wurden 33 Abzeichen begutachtet: Vom Kleinen und Großen Hufeisen über den Pferdeführerschein Umgang, Voltigierabzeichen 3, 4 und 5 sowie ein Longierabzeichen 5V, um mit weiteren Ausbildungen eine Trainerlizenz zu erwerben.