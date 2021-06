Volleyballabteilung des TV Feldkirchen meldet sich zurück

Die Volleyballabteilung des TV Feldkirchen meldet sich aus dem langen Corona-Winter zurück. Nach den erkennbar sinkenden Infektionszahlen und angekündigten Lockerungen konnte kürzlich endlich der langersehnte Arbeitseinsatz auf dem Beachplatz in Rodenbach absolviert werden, um den Platz fit für die neue Saison zu machen. „Wir haben schon seit Wochen versucht, einen entsprechenden Arbeitseinsatz zu planen. Ein bereits organisierter und fest geplanter Arbeitseinsatz musste kurzfristig angesichts stark steigender Infektionszahlen wieder abgesagt werden“, betont Markus Bußmann, der sich als Beachwart der Abteilung koordinierend um den Arbeitseinsatz gekümmert hat. „Wie in jedem Jahr müssen wir den Platz zunächst fit für den Sommer machen. Rasen mähen, Hütte und Geräteraum aufräumen und nicht zuletzt eine Sichtung des Sandes, entfernen von Unkraut und natürlich das Aufbauen der Netze sind notwendige Voraussetzungen.“ Dazu bedarf es natürlich einiger Helfer, allerdings waren die Möglichkeiten, einen entsprechenden Arbeitseinsatz zu planen aufgrund der Pandemielage nicht möglich. „Viele von uns haben den Sport und vor allem auch die persönlichen Kontakte schon sehr vermisst. Auch das ständige aber absolut notwendige Umplanen machte die Sache nicht gerade leicht. Jetzt müssen wir alle wieder zurück ins normale Leben finden und uns erst mal wieder an eine Rückkehr zum Mannschaftssport gewöhnen“, sagte Stefan Krämer von der Volleyballabteilung augenzwinkernd. „Wir sind aber sicher, dass das relativ schnell gelingen wird. Die Planung des Arbeitseinsatzes stieß auf überraschend große Resonanz, was ein gutes Zeichen ist und die Verbundenheit vieler Mitglieder zeigt.“

Ab Montag, 31. Mai, ist der Trainingsbetrieb auf der Beachanlage in Rodenbach für die Mannschaften im Rahmen der aktuell gültigen Corona-Regeln wieder freigegeben. Auch Neuinteressenten sind jederzeit herzlich willkommen, Kontakte und Infos finden sich unter www.tv-feldkirchen.de, www.volleyball-feldkirchen.de sowie auf Facebook und Instagram.