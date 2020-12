Volles Haus bei der GfV Mitgliederversammlung

Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 14:31 Uhr

„Schön, dass mit 30 Mitgliedern kaum noch Plätze im Saal unbesetzt sind“, freute sich die stellvertretende Vorsitzende Anja Rihm bei der Begrüßung. Sie hatte gemeinsam mit ihrer Kollegin Vanessa Buslei in Vertretung für den erkrankten ersten Vorsitzenden Detlev Cosler, die Sitzung vorbereitet. Der Verein hatte seine Mitgliederzahl innerhalb eines Jahres von zehn auf 34 gesteigert und weitere Anträge lägen vor, stellte sie eingangs fest.

Zum Versammlungsleiter wurde Professor Dr. Klaus Riekenbrauk, Jurist mit großer Vereinserfahrung und aktives Mitglied im Verein, gewählt. Es ging unter anderem um Satzungsfragen. Er selbst und andere Mitglieder des Vereins hatten dazu Vorschläge erarbeitet.

Die Änderungsvorschläge für den Namen des Vereins sowie seine Ziele wurden von den Anwesenden engagiert diskutiert. Wir stehen nicht nur für einen Bürgerpark, sondern für mehr, betonten mehrere Sprecher. „Gemeinsam für Vielfalt heißt Förderung des Miteinanders zwischen allen Menschen der Verbandsgemeinde über gemeinsames Erleben und Tun, nicht nur Arbeit mit Menschen, die zugewandert sind“, betonte Aynur Ergin, Gründungsmitglied des Vereins. „Und wir haben fast alle Spenden und Gelder für die Förderung des Miteinanders zwischen allen, die hier leben, bekommen“, hob Zachary Gallant, der sich um Fördermittel kümmert, hervor. Am Ende stimmte eine große Mehrheit dafür, den Namen, der in den letzten Jahren zum Markenzeichen des Vereins geworden ist, beizubehalten. Die neue Satzung hebt nun außerdem die aktive Beteiligung der Bürger, Einzelpersonen aber auch Vereine und Initiativen, bei der Umsetzung der Ziele des Vereins hervor.

„Kooperationen mit lokalen Initiativen wie Unkel Tomorrow, die sich für einen Gemeinschaftsgarten stark machen, laufen bereits“, berichtete Anja Rihm. In der Fahrradwerkstatt, die seit Jahresbeginn bis zur Winterpause ab November wöchentlich dienstags von 16.30 bis 18 Uhr geöffnet war, sprachen immer wieder Menschen mit kleinem Geldbeutel vor, um kleinere Reparaturarbeiten unter Anleitung von Gerd Faßbender, der die Werkstatt managt, durchzuführen. Im Frühsommer entstand der erste Teil des künftigen Gemeinschaftsgartens, auf dem im Spätsommer die eingesäte Gründüngung plus viele vom Verein Unkel Tomorrow gespendeten Blumen blühten.

Kernpunkt der Arbeit war die Beteiligung des Vereins am Deutschen Integrationswettbewerb der Hertie-Stiftung, für den viele Aktive bis zur Erschöpfungsgrenze arbeiteten. Die hat sich laut Rihm gelohnt, denn viele Menschen aus der Verbandsgemeinde zeigten, wie wichtig ihnen die Anliegen des Vereins sind. Und das Resultat war ein stolzer vierter Preis mit einem Preisgeld von 12.500 Euro sowie hohen Spendeneinnahmen, sodass am Jahresende ein Plus von fast 35.000 Euro auf dem Vereinskonto zu verzeichnen war. Der Verein sagte allen, die geholfen haben, bei einem spätsommerlichen Fest mit zahlreichen Gästen am 28. September 2019 „Danke“.

Zahlreiche Aktive aus der Verbandsgemeinde, nicht nur Vereinsmitglieder, hatten in den letzten Monaten in den verschiedensten Arbeitsgruppen, anfangs moderiert von der Stadtverwaltung Unkel, an der Erarbeitung eines Konzepts für den Bürgerpark mitgewirkt, berichtete Anja Rihm. Nun sei die Lenkungsgruppe mit Aktiven aus den einzelnen Arbeitsgruppen dabei, diese zu einem Konzept zusammenzufassen. Man sei optimistisch, dem Hauptausschuss des Rates der Stadt Unkel am 31. März ein überzeugendes Konzept vorlegen zu können.

Ab Mitte März werden Anja Rihm und Riad Alhamad, ebenfalls Vereinsmitglied, regelmäßig auf dem Gelände sein, um die Arbeit voranzubringen. Das „American Jewish Joint Distribution Commitee“ hat das Geld für ihre beiden Mini-Jobs während der nächsten sieben Monate gespendet. Auch die Fahrradwerkstatt ist bereits wieder dienstags zwischen 16.30 und 18 Uhr offen, bald auch an jedem zweiten Samstag. Und es sind weitere Gelder zu erwarten.

Der Vorstand wird von nun an breiter aufgestellt sein, um den vielfältigen Aufgaben gerecht zu werden. Auch dies wurde bei den Satzungsänderungen beschlossen. Gewählt wurden fünf Frauen, Vereinsgründerinnen und neue Mitglieder.

Anja Rihm, nun die erste Vorsitzende, und Sibylle Meyer als Schriftführerin waren bereits bei der Vereinsgründung dabei und engagieren sich seit über vier Jahren in der Arbeit mit Geflüchteten, Rihm im Asyl-Büro der Verbandsgemeinde Unkel, Meyer als Koordinatorin in Rheinbreitbach. Sie werden darauf schauen, dass diese Neubürger den Bürgerpark und die sich bietenden Kontaktmöglichkeiten aktiv nutzen. Anja Rihm als aktive Künstlerin wird aber unter anderem auch dafür sorgen, dass Kunst und Kreativität einen Platz im Bürgerpark bekommen. Sibylle Meyer als Vorstandsmitglied im VdK Ortsverband der Verbandsgemeinde Unkel wird darauf achten, dass die Interessen und Bedürfnisse älterer und kranker Menschen und von Menschen mit Handicaps im Bürgerpark nicht zu kurz kommen.

Vanessa Buslei engagiert sich bereits seit einem Jahr für den Verein und hat das Amt der Schatzmeisterin übernommen. Als Mutter von zwei Kindern ist es ihr wichtig, dass der entstehende Bürgerpark ein lebendiger Ort für Familien mit Kindern wird.

Mit Astrid Krist und Annette Bloch als Stellvertreterinnen von Anja Rihm steigen zwei Neumitglieder und aktive Mitarbeiterinnen im Planungsprozess für das Konzept des Bürgerparks in die Vorstandsarbeit ein. Beide sind in der Unkeler Kunst- und Kulturarbeit aktiv, die Goldschmiedin Annette Bloch bietet ihre Arbeiten im „Rheinblick-Künstlerinnen-Laden“ an und gehört zu den Aktiven bei Unkel Tomorrow, die sich für den Gemeinschaftsgarten stark machen. Astrid Krist, ebenfalls im Kunst-Bereich aktiv, kennt als Ur-Unkelerin die Gegebenheiten in der Verbandsgemeinde sehr gut.

Der neue Vorstand wird sehr viel Unterstützung von Seiten der Mitglieder erhalten. Dies kündigten zahlreiche Personen nicht nur an, sondern machten bereits konkrete Zusagen. In den kommenden Monaten soll darüber hinaus ein Beirat gewählt werden, der den Vorstand fachlich unterstützen wird.

Interessierte können den Verein per E-Mail kontaktieren: Anja Rihm, Anja.rihm@gfv-unkel.de, oder Vanessa Buslei, Vanessa.buslei@gfv-unkel.de.