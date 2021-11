Viele begeisterte Kinder begleiteten Sankt Martin durch Dernbach

Sozial- und Kulturförderkreis Dernbach Sozial- und Kulturförderkreis Dernbach Sozial- und Kulturförderkreis Dernbach

Musikalisch angeführt durch den Posaunenchor Urbach und abgesichert durch die Freiwillige Feuerwehr Dernbach zogen die Kinder mit ihren selbst gebastelten Laternen in Begleitung ihrer Eltern und Freunde vom Kindergarten Spatzennest hin zum Martinsfeuer am Ortseingang. Die Anwohner hatten ihrer Häuser liebevoll mit vielen Lichtern bunt geschmückt. Am Martinsfeuer warteten bereits heiße Getränke und Würstchen mit Brötchen auf die Besucher. Die kleinen Besucher erhielten Martinsbrezel und Kakao gratis. Der Sozial- und Kulturförderkreis Dernbach bedankt sich bei allen Besuchern für das Abstandhalten während der Veranstaltung.