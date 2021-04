vhs Neuwied bietet digitale Museumsführungen

Da geführte Gruppenbesuche in Kunstmuseen aufgrund der Kontaktbeschränkungen auch weiterhin untersagt sind, können entfallene Exkursionen derzeit nicht wiederholt werden.

Die vhs Neuwied bietet daher eine Teilnahme an Online-Führungen in verschiedenen Museen über ihre Internetseite www.vhs-neuwied.de an.

Folgende Ausstellungen können derzeit besucht werden:

„Andy Warhol Now“ im Museum Ludwig mit Kurator Stephan Diedrich

„Jawlensky. Gesicht, Landschaft, Stillleben“ im Kunstmuseum Bonn mit Kurator Volker Adolfs

„August Macke.Paradies.Paradies.“ im Museum Wiesbaden mit Kurator Dr. Roman Zieglgänsberger

Der virtuelle Ausstellungsbesuch ist kostenfrei und jederzeit möglich. Informationen: vhs Neuwied, Heddesdorfer Straße, Neuwied, Telefon 02631/398 90, www.vhs-neuwied.de.