Es geht wieder los. VfL Waldbreitbach bietet wieder Gymnastik und Step Aerobic an.

Eine gute Nachricht für alle Sportinteressierten: Der VfL Waldbreitbach bietet ab Ende September nach der Corona-Zwangspause wieder seine beliebten Gymnastik- und Step-Aerobic-Stunden in der Waldbreitbacher Sporthalle, Jahnstraße 1 an. Sportler können unter der fachkundigen Anleitung von Petra Fernholz, Übungsleiterin, immer montags ab dem 20. September von 19.30 bis 20.30 Uhr bei „Fitnessgymnastik“ hauptsächlich Bauch-Beine-Po trainieren und mittwochs ab dem 22. September kleine Choreographien am Steppbrett von 18 bis 19 Uhr lernen.

Die Voraussetzung zur Teilnahme ist das Einhalten der sogenannten 3G-Regeln, dazu zählt, dass nur symptomfreie Personen, die einen Nachweis über ihren vollständigen Impfschutz, über ihre Genesung oder einen aktuellen negativen Corona-Test (kein Selbsttest) vorlegen, mittrainieren können. Am Platz kann während der Übungsstunde die Maske ausgezogen werden. Wer die Angebote testen möchte, ist zu einer Schnupperstunde eingeladen. Weitere Infos, auch zu den aktuellen Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie, gibt es bei per E-Mail an turnen@vfl-waldbreitbach.de oder im Internet auf www.vfl-waldbreitbach.de sowie auf Facebook.