Vernissage fand großen Anklang beim Publikum

Foto: Peter Jung

Es war eine gelungene Ausstellungseröffnung – Die Schülerinnen und Schüler der Schule der Johanniterklinik für psychisch kranke Kinder und Jugendliche in Neuwied zeigten ihre Kunstwerke in der Galerie „Kunst im Kiez“, die sie bei ihrem Aufenthalt in der Klinikschule geschaffen haben. Michael Beckmann, Lehrer an der Klinikschule hat mit viel Engagement diese Ausstellung vorbereitet, um sie der Öffentlichkeit vorzustellen.

Das Interesse war groß, und so freute sich die Galeristin Heidetraut Kluckow für die Kinder mit, die im Mittelpunkt standen und diese Aufmerksamkeit genossen. Auch Klinikdirektor Herr Wenig würdigte diese Ausstellung und berichtete kurz über die Arbeit dieser Einrichtung. Die Band „Reframe“ umrahmte mit ihrer Musik die Vernissage und fand ebenfalls großen Anklang beim Publikum.

Die Ausstellung ist bis zum 4. Februar zu folgenden Öffnungszeiten zu besichtigen: Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr, Freitag von 15 bis 17 Uhr und am 4. Februar von 15 bis 17 Uhr. Wer außerhalb dieser Zeiten Interesse hat, wende sich bitte an Herrn Beckmann unter Telefon 02684/5427 oder per E-Mail an michael.beckmann@ku.bildung-rp.de. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kunst-neuwied.de

Pressemitteilung: Schule der Johanniterklinik für psychisch kranke Kinder und Jugendliche Neuwied