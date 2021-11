Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Landtags Rheinland-Pfalz veranstaltet Mitgliederversammlung

Frau Rott-Otte richtet weiter Grüße von den Ehrenpräsidenten Theo Magin und Heinz Schwarz aus. Die satzungsgemäße Einberufung der Sitzung wird festgestellt, Anträge zur Tagesordnung sind nicht eingegangen. Die Vizepräsidentin berichtet über jüngste Begegnungen und dankt dem Landtag für die Unterstützung bei der Vereinstätigkeit, insbesondere den Kolleginnen Carmen Lustenberger und Michaela Jordan sowie Siggi Herrmann von der Geschäftsstelle. Weiterhin dankt sie dem Landtag für die finanzielle Unterstützung durch den jährlichen Zuschuss.

Die Vizepräsidentin bittet die Anwesenden sich zu erheben, um den verstorbenen Mitgliedern zu gedenken: Hildrun Siegrist (verstorben am 17. Februar), Franz-Josef Bischet (verstorben am 16. März), Josef Happ (verstorben am 16. Juni), Gernot Heck (verstorben am 9. Juli), Dr. Johannes Gerster (verstorben am 21. August).

Landtagsvizepräsident Matthias Lammert begrüßt die Anwesenden in seinem Grußwort und dankt im Namen des Präsidiums für die Einladungen zu den Veranstaltungen der Vereinigung und zur diesjährigen Mitgliederversammlung. Die ehemaligen Kollegen des Landtags sind eingeladen ihre künftigen Veranstaltungen im sanierten Landtag, insbesondere im neuen Plenarsaal, der „Herzkammer der Demokratie“ durchzuführen. Coronabedingt waren viele Begegnungen in den vergangenen Monaten nicht möglich. Dies solle sich nun langsam mit Blick auf die Entwicklung der Pandemie wieder ändern. Der Vizepräsident informiert über das Zeitzeugenprojekt, das von der Landtagsverwaltung mit ehemaligen Abgeordneten durchgeführt werden soll, ein gutes Instrument zur Vermittlung der Entwicklung der Demokratie in Rheinland-Pfalz. Er verweist dabei auch auf das Zeitzeugenportal des Hauses der Geschichte, das viele Zugriffe verbuchen kann.

Präsident Dr. Alfred Beth bedankt sich bei Lammert und Vizepräsidentin Rott-Otte. Sein besonderer Dank gilt der Geschäftsstelle, die die Vereinsarbeit unterstützt wie auch seinen Kollegen des Vorstands. Dr. Beth nennt die Neumitglieder seit Beginn der 18. Wahlperiode und informiert, dass 173 ehemalige Parlamentarier der Vereinigung aktuell angehören. Ein besonderer Gruß gilt dem ältesten Mitglied der Vereinigung, Edgar Mais, der anlässlich der Mitgliederversammlung sein Buch „Stationen eines erfüllten Lebens“ vorstellt.

Rückblickend berichtet Dr. Beth darüber, dass im Jahr 2018 das 30-jährige Bestehen der Vereinigung gefeiert werden konnte. Die für 2019 geplante Reise nach Luxemburg musste aus organisatorischen Gründen abgesagt werden. Die Reise nach Leipzig in 2020 musste Corona bedingt storniert werden. Ein Tagestermin konnte 2020 bei der Stadt Worms mit 26 Personen stattfinden. In diesem Jahr konnten zwei Vorstandssitzungen in Präsenz durchgeführt werden, jeweils in Mainz.

Die Planung von Veranstaltungen und Reisen soll zum Jahresende beginnen. Die Mitglieder sollen über die Vorhaben in 2022 schriftlich informiert werden. Besonders die gute Tradition, die Partnerregionen von Rheinland-Pfalz zu besuchen, will Dr. Beth fortführen.

Die Anwesenden entlasten einstimmig den Vorstand. Präsident Dr. Beth schlägt zur Wahl des Präsidenten der Vereinigung als Veranstaltungsleiter den Geschäftsführer Siggi Herrmann vor. Zum Veranstaltungsleiter wird er einstimmig von den Anwesenden per Handzeichen bestimmt. Siggi Herrmann bedankt sich für das Vertrauen und fragt zunächst ab, ob die Versammlung mit einer offenen Wahl des Präsidenten/der Präsidentin einverstanden ist. Das Vorgehen wird einstimmig befürwortet. Präsidentin Jeanette Rott-Otte schlägt Dr. Alfred Beth zum Präsidenten der Vereinigung vor. Weitere Vorschläge liegen nicht vor. Er wird per Handzeichen einstimmig, bei eigener Enthaltung, zum Präsidenten der Vereinigung wiedergewählt und nimmt die Wahl an.

Präsident Dr. Beth dankt für das Vertrauen und schlägt als Vizepräsidentin Jeanette Rott-Otte vor. Die Wahl erfolgt per Handzeichen und Frau Rott-Otte wird einstimmig, bei eigener Enthaltung, wiedergewählt. Für das Amt der Schatzmeisterin wird Ingrid Raddatz vom Präsidenten vorgeschlagen. Die Wahl von Frau Raddatz zur Schatzmeisterin erfolgt einstimmig, bei eigener Enthaltung. Geschäftsführer Siggi Herrmann informiert, dass der Vorstand sich in seiner jüngsten Sitzung für die zugelassene Maximalzahl von sechs Beisitzer ausgesprochen hat. Dr. Beth schlägt als Beisitzer folgende Personen vor: Herbert Schneiders, Marlies Kohnle-Gros, Dieter Burgard, Karl-Peter Bruch, Dietmar Rieth und Walter Strutz. Die Beisitzer werden per Handzeichen mehrheitlich, bei einer Gegenstimme und jeweils eigener Enthaltung, in den Vorstand gewählt. Den ausscheidenden Beisitzern Helga Hammer und Udo Reichenbecher dankt Dr. Beth abschließend für ihre langjährige Mitwirkung im Vorstand und überreicht ein Präsident. Der Vorstand hat sich für drei Kassenprüfer ausgesprochen. Es werden einstimmig Christine Müller, Anna Neuhof und Heribert Heinrich zu Kassenprüfern gewählt.

Für die Planungen für Veranstaltungen und eine Fahrt im Jahr 2022 will sich der Vorstand in seiner ersten Sitzung besprechen. Dabei sei die Entwicklung der Pandemie weiterhin zu beachten. Anregungen und Vorschläge aus den Reihen aller Mitglieder sind willkommen. Es wird vorgeschlagen eine Tagesfahrt im Norden zu Vorstandsmitglied Dietmar Rieth, der einen eigenen Weinberg bewirtschaftet, durchzuführen. Eine weitere Tagesveranstaltung könnte in der Pfalz stattfinden. Dazu schlägt Ministerpräsident a. D. Kurt Beck vor, das Hambacher Schloss zu besuchen, um unter anderem die Neugestaltung der Ausstattung zu besichtigen.

Dr. Alfred Beth begrüßt die Gastrednerin Prof. Dr. Claudia Ritzi, Professur für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Trier, die einen Vortrag zum Thema „Von Netzwerken, Einbahnstraßen und Sackgassen. Landespolitische Kommunikation im digitalen Zeitalter“ hält. Der interessante Vortrag wird mit einer Diskussionsrunde abgerundet.