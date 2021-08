Verbandsgemeindeverwaltung Unkel hat Verstärkung

Frau Schäfer wurde zunächst im April zur Unterstützung für die Koordination des Corona-Testzentrums eingestellt und hat sich aufgrund ihres freundlichen und interessierten Auftretens hervorragend bewährt. Bei dieser Tätigkeit entwickelte sie ihr Interesse für die Verwaltung und die Ausbildung, so dass sie nun die vier verschiedenen Fachbereiche durchlaufen und so die zahlreichen Verantwortungsbereiche im Rathaus der Verbandsgemeinde Unkel kennenlernen wird. Mit der Zeit wird sie ihr Wissen, welches sie sich in der Berufsschule in Neuwied sowie im Kommunalen Studieninstitut in Koblenz erwirbt, in der Praxis anwenden können. Über den Umgang mit gesetzlichen Vorschriften hinaus, soll in der Ausbildung auch der Service- und Dienstleistungsgedanke im Interesse der Bürger vermittelt werden. Mit der Einstellung von Auszubildenden wird zukunftsorientiert und mittelfristig der Nachwuchs für die zukünftig ausscheidenden Mitarbeiter bei der Verbandsgemeindeverwaltung Unkel gesichert.