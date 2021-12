Verabschiedung in den Ruhestand

Nach mehrjähriger Tätigkeit konnte Bürgermeister Volker Mendel, Helga Schneider (Linkenbach) in den verdienten Ruhestand verabschieden. Frau Schneider war seit 2016 als Hauswirtschaftskraft in der Kindertagesstätte Urbach tätig. Bürgermeister Volker Mendel bedankte sich bei der Mitarbeiterin mit einer Dankurkunde der Verbandsgemeinde Puderbach und einem Strauß Blumen für ihren stets engagierten Einsatz. Der Gratulation schlossen sich die Leiterin der Kita Urbach Julia Baumeister, sowie der Personalratsvorsitzende Heiko Weller und Büroleiter Philipp Rasbach an.