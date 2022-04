VdK Vettelschoß informiert

Neben zahlreich erschienen Gästen empfing der Vorsitzende, Josef Over, ebenfalls die Kümmerin der Verbandsgemeinde Linz am Rhein, Waltraud Schmaus und den stellvertretenden Kreisvorsitzenden des Kreisverbandes Neuwied und Vorsitzenden des Ortsverbandes Asbach, Gregor Weiler, der dankenswerterweise an dieser ordentlichen Sitzung teilnahm. Im Rahmen der Veranstaltung fand überdies die Wahl eines neuen Vorstandes statt, deren Leitung Weiler protokollarisch übernahm. Nach einstimmiger Entlastung des alten Vorstandes erfolgte auf Wunsch der Versammlung die Wahl des neuen Vorstands per Akklamation für alle Vorstandsmitglieder jeweils einstimmig bei Enthaltung der Betroffenen.

Der neue Vorstand wurde wie folgt gewählt:

Vorsitzender: Josef Over,

Stellvertretender Vorsitzender: Oskar Germscheid,

Kassierer: Jürgen Schmitz,

Schriftführerin: Elisabeth Germscheid,

Frauenbeauftragte: Ramona Laskosky,

Beisitzer: Rosemarie Waldorf, Dieter Schwabe, Ralf Hausmann.

Kassenprüferinnen: Cäcilie Adenauer und Jutta Over.

Der Vorsitzende Josef Over dankte den scheidenden Vorstandsmitgliedern Helene Kagel, Maritta Mauelshagen, Rainer Mauelshagen und Heribert Wiesemann für ihre langjährige hervorragend geleistete Arbeit mit einem kleinen Präsent.

Nach dem offiziellem Prozedere, bei dem unter anderem Herr Weiler die Gelegenheit wahrnahm, über erfolgreiche Aktivitäten des VdK Kreisverbandes Neuwied in der jüngsten Zeit zu referieren, wurde den Gästen die Gelegenheit geboten, sich mit Getränken und belegten Brötchen zu stärken. Zum Ausklang des gemütlichen Beisammenseins hielt die Kümmerin der Verbandsgemeinde Linz, Waltraud Schmaus, einen Vortrag zum Thema „Sicherstellung von Lebensqualität in der Kommune“. Der neu gewählte Vorstand ist nach eigener Aussage gewillt, die kommenden Aufgaben zum Wohle und zur Unterstützung seiner Mitglieder motiviert anzugehen. Darüber hinaus wünscht sich der Vorstand für die Zukunft eine rege Beteiligung der Mitglieder in Form von Vorschlägen oder gar tatkräftiger Mitwirkung und Unterstützung bei der einen oder anderen Veranstaltung, die rechtzeitig über die einschlägigen Medien bekannt gegeben wird.

Wer den Sozialverband Deutschland, VdK, als Mitglied im Ortsverein Vettelschoß unterstützen will oder nähere Auskunft über dessen Tätigkeit haben möchte, wendet sich bitte telefonisch an Josef Over, Telefon 02645/4852. Bitte beachten Sie auch unsere Internetseite www.vdk.de/ov-vettelschoss.