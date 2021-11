VdK Ortsverband Rhein-Wied geht neue Wege!

In Zusammenarbeit mit dem Ausbildungszentrum nordic-aktiv des Skiverbandes Rheinland und dem Bewegungsmanager der Stadt Neuwied Stefan Puderbach hat der VdK Ortsverband Rhein-Wied mit Ihrer Vorsitzenden Michaela Seuser ein ganz neues Konzept für die Mitglieder geschaffen. Die VdK-Challenge! Diese Challenge soll alle Mitglieder des Ortsverbandes Rhein-Wied zu mehr Sport und Bewegung führen. In diesem Programm haben wir nach Alter und nach körperlichen Einschränkungen ein Punktesystem entwickelt, so dass jeder dabei mitmachen kann. Es sind unterschiedlichste Sportarten im Programm hinterlegt, so dass nur noch Dauer beziehungsweise die Anzahl eingetragen werden muss. Die VdK-Challenge beginnt ab dem 15. November und endet am 31. Dezember. Die 15 besten Sportler werden mit wertvollen Preisen geehrt. Alle Teilnehmer, die sich wenigstens einmal in der Challenge eingetragen haben, werden sogenannte Trostpreise erhalten. Die Ehrung der Teilnehmer erfolgt am 11. Februar 2022 im Rahmen des nächsten Ortsverbandstages. Alle Beteiligten an diesem Konzept sind sich sicher, dass durch entsprechende Motivation und Anreize alle Teilnehmer ein besseres Lebensgefühl durch Bewegung erhalten werden! Bestenfalls kommt es sogar zur Bildung sportlicher Gruppen, die sich zum Spazieren, Fahrrad fahren oder zum Laufen treffen. Der VdK Ortsverband Rhein-Wied ist bereits gespannt auf die Motivation der Mitglieder!