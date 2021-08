VdK Niederbieber-Segendorf veranstaltete Jahreshauptversammlung

Nur 30 Mitglieder erschienen zu diesem Termin, möglicherweise lag es daran, dass diese Veranstaltung in den Sommerferien stattfand. Ortsverbandsvorsitzender Rüdiger Hof begrüßte die Anwesenden, ebenso den Kreisvorsitzenden Hans-Werner Kaiser, der auch die Aufgabe übernahm, als Versammlungsleiter bei den Neuwahlen des Vorstandes zu agieren. Dann ging es mit der Tagesordnung los, es wurde der verstorbenen VdK Mitglieder gedacht, die im Zeitraum von April 2019 bis jetzt verschieden waren. Danach berichtete Herr Hof über die vergangenen zweieinhalb Jahre, wo verschiedene Aktivitäten noch stattfinden konnten und wie man den Kontakt in der Pandemiezeit zu seinen Mitgliedern aufrecht erhalten konnte. Er bekam wie auch Inge Hofmann, die den Geschäftsbericht für die gleiche Zeitspanne vortrug, zustimmenden Applaus. Die noch amtierende Kassiererin des Ortverbandes Niederbieber-Segendorf, Marlene Debusmann, trug in ihrer sehr ausführlich dargebrachten Weise die trockene Welt der Zahlen den anwesenden Zuhörern zu. Der anschließende Bericht des Kassenprüfers bestätigte die ausgezeichnet ausführliche Arbeit der Kassiererin. Auch dies wurde mit Applaus bedacht. Herr Kaiser stellte die Frage auf Entlastung des gesamten Vorstandes und nach Zustimmung ging es weiter mit der Vorstandswahl.

Herr Kaiser zählte die zu besetzenden Positionen auf und fragte nun in die Runde, wer denn für die nun frei werdende Stelle geeignet wäre. Ohne Widerspruch wurden alle neu zu besetzenden Positionen folgendermaßen besetzt: Der Erste Vorsitzende ist weiterhin Rüdiger Hof, die stellvertretende Vorsitzende ist Katja Quade, Kassierer ist Thomas Kapp, Schriftführerin ist ebenfalls weiterhin Bella Karasinski. Frauenbeauftragte ist Gerhild Hoffmann, Beisitzer sind Andreas und Susanne Jung, Björn Rees, Inge Hofmann, Heinz Debusmann, Susanne und Bernhard Freund, Kurt und Gerhild Hoffmann, Jutta Zühlsdorf. Es müssten drei Kassenprüfer benannt werden. Karl-Friedrich Karasinki, Marlene Debusmann und Uwe Weber wurden dafür vorgeschlagen und bestätigt.

Nach einer kurzen Pause, ging es weiter mit der Ehrung langjähriger Mitglieder. Für zehn Jahre Zugehörigkeit wurden Jutta Weber und Heidi Schmidt geehrt. Auf 30 Jahre VdK Mitgliedschaft konnte Rolf Herbst zurückschauen, für 40 Jahre treue VdK Mitgliedschaft wurde Ida Schrader-Seifert geehrt. Nach diesem Tagespunkt, der leider nur mit vier Jubilaren begangen wurde, schloss Herr Hof die Jahreshauptversammlung und wünschte allen, dass man auch in diesem und nächstem Jahr hoffentlich mehr unternehmen könnte, um persönlich wieder nahe zu sein.