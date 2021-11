Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes in Isenburg

Nachdem Ende Oktober das Büro „igeo“ in einer Bürgerversammlung in Isenburg die allgemeinen Gefahren und die spezifischen Hochwasserpotentiale in Isenburg aufgezeigt hat, wurde das Bewusstsein in der Bürgerschaft weiter geschärft. Diplom-Ingenieur Hölzemann wies nochmals auf die Besonderheiten in Isenburg hin. Die sehr enge Tallage der gesamten Ortschaft und die fünf Gewässer, die mit Saynbach, Iserbach, Ommelsbach, Wiebbelsbach und dem Rucksbach, Caaner Graben, hier zusammen treffen. Neben dem eindeutigen Hinweis, dass jeder Eigentümer selbst für den aktiven Hochwasserschutz die Verantwortung trägt, wurden aber auch Handlungsempfehlungen an die Kommune gegeben. Hiernach sollen beispielsweise Poller in den Bachbetten angebracht werden und Straßen so ausgelegt werden, dass mit Bord- und Rinnsteinen eine geordnete Wasserführung erfolgt. So sollen die anfallenden Wassermassen möglichst schadfrei durch die Bebauung abgeführt werden.

Der Bürgermeisterkandidat Hans-Dieter Spohr regte bereits in der Bürgerversammlung eine entsprechende Vernetzung aller erstellten Hochwasserschutzkonzepte der Ortsgemeinden an, deren Entwässerung in den Saynbach mündet. Das wären neben Großmaischeid mit Kausen auch Stebach und die Nachbargemeinde Kleinmaischeid. „Wünschenswert wäre auch ein übergreifendes Konzept, in dem die Verbandsgemeinden Rengsdorf-Waldbreitbach, Iserbach, Ransbach-Baumbach, Wiebbelsbach und Rucksbach, sowie Selters mit dem Saynbach abgedeckt werden.“ Denn, so Spohr weiter, „der Starkregen fällt nicht nur bis zur Grenze unserer VG.“ Bei einem Ortstermin zusammen mit dem Ortsbürgermeister Detlef Mohr und den beiden Beigeordneten Marco Schüler und Mike Straden sowie Gemeinderatsmitglied Franz-Josef Schmidt und weiteren Anwohnern aus Isenburg konnte Hans-Dieter Spohr seine Eindrücke nochmals verdichten.

Besonders die starken Erosionen und bis zu zwei Meter tiefen Ausspülungen an dem sonst so seicht dahin fließenden Rucksbach, Caaner-Graben, sind besorgniserregend. Auch der Handlungsbedarf am Einlauf des Wiebbelsbach wurde deutlich. Spohr konnte bei der Begehung vor Ort seine Vorstellungen einer solidarischen Lösung auf Verbandsgemeindeebene darlegen. „Wir können die einzelnen Ortsgemeinden hier nicht alleine lassen. Hier müssen wir im wahrsten Sinne des Wortes solidarisch im Verband der Gemeinden arbeiten,“ führt Spohr aus. Auch der enge Austausch und die Sensibilisierung der Nachbar-Verbandsgemeinden seien unerlässlich.