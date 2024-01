TV Rheinbrohl bietet Eltern-Kind-Turnen an

Außerdem wird mit Bällen in verschiedenen Größen gespielt um die Grobmotorik und Reaktionsfähigkeit zu verbessern. Die Übungsstunde wird mit kindgerechter Musik untermalt. Großgeräte wie beispielsweise das Schwungtuch mit seinen Wellenbewegungen sind bei den Kindern und Eltern sehr beliebt.

Beginn: Montag, 26. Februar

Kurs I: 16:00 bis 17:00 Uhr

Kurs II: 17:00 bis 18:00 Uhr

Ort: Maria-Hilf-Straße 8 b, Rheinbrohl

Kursdauer: 10 Stunden

Kursgebühr: 11,- Euro für Mitglieder

30,- Euro für Nichtmitglieder

Anmeldung und Infos bei Jenny Will per E-Mail an jennywill@tvrheinbrohl.de.