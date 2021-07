TuS Rodenbach: Mit neuem Vorstand ins Jubiläumsjahr

Zum neuen Vorsitzenden wurde Jörg Schmitz (Mitte) gewählt. Erster Stellvertreter wurde Ralf Rockenfeller (rechts). Zweiter Stellvertreter Jochen Becker (links). Neuer Kassierer ist Klaus-Peter Blum (Dritter von links). Zum Geschäftsführer wurde Klaus Dieter Heinz (Dritter von rechts) gewählt. Bereichsleiter Turnen ist nun Nicole Marx (Zweite von rechts). Bereichsleiter Jugend teilen sich Fabienne Dott (Zweite von links) und Denise Becker. Abteilungsleiter Fußball ist weiterhin Adriano Farrauto.

53 Mitglieder waren der Einladung gefolgt und pünktlich auf dem Außengelände des Sportplatzes eingetroffen. Nach Begrüßung der Anwesenden, dem Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder und dem Bericht vom Kassierer, den Berichten aus den einzelnen Abteilungen, standen noch eine Vielzahl an Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften auf der Tagesordnung. Nachdem der Punkt Verschiedenes abgearbeitet wurde, dankte der neue Vorstand den Mitgliedern für ihr Vertrauen. Auch wenn die Feierlichkeiten zur 125-Jahrfeier des Vereins aufs nächste Jahr verschoben wurde, hat man gleich mit dem Deichstadtpokal, der am 18. Juli startet, ein großes Event vor der Tür.