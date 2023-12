Turniersieg beim Fritz-Walter-Cup

In Rheinbrohl fand kürzlich die Vorrunde des Fritz-Walter-Cups der Jahrgänge 2011/2012 im Hallenfußball statt.

Für das Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied (WHG) traten folgende acht Spieler an: Daniel Siegloch, Joell-Tyler Becker, Louis Winter, Maximilian Ruhl, Fabian Schmidt, Max Friedrich, Luis Faßbender und Finley Sulzbacher.

Das WHG glänzte dabei mit folgenden Ergebnissen: Im ersten Spiel ein souveränes 4:1 gegen die Realschule plus aus Linz, dann ein knappes 1:1 gegen die Heinrich-Heine-Realschule plus Neuwied, im Anschluss ein 3:1 gegen die Realschule plus Rheinbrohl sowie im letzten Spiel ein überlegenes 3:0 gegen das benachbarte Rhein-Wied-Gymnasium (RWG).

In allen Spielen musste sich das Werner-Heisenberg-Gymnasium jeweils nach 0:1-Rückständen ins Spiel zurückkämpfen, nur gegen den Lokalrivalen RWG war dies nicht nötig. Mit diesem Turniersieg konnte sich die Mannschaft des WHG für die Zwischenrunde qualifizieren, die Mitte Januar stattfinden wird.

Pressemitteilung: Werner-Heisenberg-Gymnasium