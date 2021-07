Turnier beim FFC Neuwied: „Spiel, Spaß und endlich wieder bewegen“

Mit namhaften Vereinen wie beispielsweise Mainz, Bad Neuenahr, Koblenz oder Wirges, war das Teilnehmerfeld hochkarätig besetzt. Bei bestem Sommerwetter und unter Einhaltung der geltenden Corona Regeln und Verordnungen spielten die fünf- bis 35-jährigen Kickerinnnen und Kicker Ihres Alters entsprechend in sechs getrennten Blöcken die Fußball-Turniere und konnten sich nebenbei über das bunte Rahmenprogramm freuen. Angefangen vom Spielen im eigens dafür aufgebauten Cage-Soccer bis zum Erlangen des DFB-Fußballabzeichens, gab es immer was zu tun und zu erleben. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt und die große Auswahl an Essen und Trinken (Pommes, Kuchen, Eis und mehr) ließ keinerlei Wünsche offen. Am Ende des Turniers war der Tenor eindeutig: Der 1. FFC Neuwied hat auf seiner herrlichen Kunstrasen-Sportanlage für jung und alt ein großartiges Erlebnis geschaffen.

Die Vorbereitungen für das nächste Turnier laufen bereits auf Hochtouren. Dieses findet vom 3. bis zum 5. September wieder auf unserem Kunstrasen in Neuwied Heddesdorf statt.