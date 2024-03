Treffen mit der neuen Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Neuwied

Die Agentur für Arbeit Neuwied begrüßte kürzlich ihre neue Vorsitzende der Geschäftsführung, Stefanie Adam, in einem Treffen mit Kreishandwerksmeister Ralf Winn und dem Geschäftsstellenleiter der Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald, Matthias Dahmen. Frau Adam tritt die Nachfolge von Karl-Ernst Starfeld an und wurde herzlich von Kreishandwerksmeister Winn in Neuwied willkommen geheißen. Im Rahmen dieses Treffens informierte sich Frau Adam ausführlich über die aktuellen Herausforderungen und Wünsche seitens der Handwerksbetriebe in der Region. Sie betonte ihr Interesse daran, an die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Agentur für Arbeit Neuwied und der Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald anzuknüpfen. Insbesondere strebt sie eine Vertiefung der Kooperation mit dem Arbeitgeberservice an, um die Bedürfnisse der Unternehmen noch besser zu verstehen und zu unterstützen. „Wir möchten den Dialog mit den Handwerkern in der Region intensivieren“, unterstrich Frau Adam. „Die gute Zusammenarbeit zwischen der Agentur für Arbeit Neuwied und der Kreishandwerkerschaft bildet eine solide Grundlage, auf der wir aufbauen können“, so Ralf Winn.

Alle Beteiligten äußerten ihre Vorfreude auf den nächsten gemeinsamen Austausch und betonten die Bedeutung einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen den Institutionen und den Handwerksbetrieben in der Region.

Pressemitteilung Agentur für Arbeit Neuwied