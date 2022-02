Trauerbegleitung: Dank für Unterstützung in schweren Zeiten

In dieser schwierigen Lebenssituation wieder Boden unter den Füßen spüren zu können, kostet viel Mut und Kraft. Mit seinen unterschiedlichen Angeboten steht der Neuwieder Hospizverein Trauernden in dieser Zeit bei, hilft ihnen, Strategien zu finden, dass sich das Leben wieder gut anfühlen kann. Michael Schaab-Reinhardt aus Urbach konnte selbst erfahren, wie hilfreich diese Begleitung sein kann. Weil er die Arbeit des Neuwieder Hospizvereins unterstützen möchte, in dem rund 100 Ehrenamtliche sterbenden und trauernden Menschen zur Seite stehen, spendete er dem Verein 500 Euro. Der Vorsitzende des Hospizvereins, Hans-Peter Knossalla, dankte ihm dafür herzlich. „So können wir auch in Zukunft unsere vielfältigen Angebote aufrechterhalten und noch weiter ausbauen“, sagte Knossalla.