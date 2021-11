Tolles Buch! – Literaturempfehlungsshows für Kinder und Jugendliche

Tina Kemnitz aus Berlin (Studium für Schauspiel, Theater- und Sprechwissenschaft in Berlin und Leipzig), hat eine neue Staffel Buchempfehlungsvideos für die 1. bis 10. Klasse gedreht (jeweils fünf aktuelle Bücher für verschiedene Altersstufen) zum Anschauen am Bundesweiten Vorlesetag am 19. November oder an den Tages des Lesens in Rheinland-Pfalz vom 23. November bis 26. November oder auch einfach zwischendurch. Einen kleinen Trailer, bei dem man einen Eindruck bekommt, findet man auf www.tollesbuch.de. Tickets für die Videos gibt es auf Anfrage der Schulen kostenlos in der Bücherei! Gemeindebücherei Neustadt (Wied), www.buecherei-nsw.de, Telefon 02683/936 52 9.