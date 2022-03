Terminausblick und Rückblick der St. Sebastianus Schützenbruderschaft

Coronabedingt unter 2G+-Bedingungen fand der Sebastianustag kürzlich in reichlich abgespeckter Form statt.

Einige Schützen trafen sich morgens in der Pfarrkirche, um gemeinsam mit Präses Christian Scheinost Gottesdienst zu Ehren des Patrons Hl. Sebastian zu feiern. Nach dem Gottesdienst hieß es Antreten auf dem Friedhof zum Totengedenken. Anschließend hatte der Vorstand zum Frühschoppen in den Kurtrierschen Hof eingeladen. In kleiner geselliger, coronakonformer Runde saß man eine Weile bei traditionell leckerem Hackbraten und passenden Getränken zusammen.

Nun hat der Vorstand weitere Termine für das erste Halbjahr festgelegt: Die Schützinnen und Schützen werden für den 13. Mai um 19 Uhr in den Kurtrierschen Hof eingeladen. Dort soll dann die Jahreshauptversammlung nachgeholt werden. Da es einige Ehrungen zu verleihen gibt, wird um rege Teilnahme an der Versammlung, in Tracht, gebeten.

Der Junggesellenverein Leutesdorf möchte am 30. April sein traditionelles Junggesellenschießen durchführen. Die Schützen werden um Mithilfe beim Aufbauen morgens um 10 Uhr gebeten. Ab 14 Uhr werden dann die Junggellen auf dem Schützenplatz empfangen. Die Veranstaltung ist öffentlich, Besucher willkommen.

Am 1. Mai bieten die Schützen eine Wanderrast auf dem Schützenplatz an. Ab 11 Uhr stehen sie bereit, um einerseits aufzuräumen nach dem Junggesellenschießen, aber auch, um Gäste mit Erfrischungen oder einer Bratwurst zu bewirten.

Das Königsschießen wird wie gewohnt an Fronleichnam, 16. Juni ab 14 Uhr auf dem Schützenplatz im Bitzental stattfinden. Geschossen werden soll an diesem Tag: Vogelkönig oder Vogelkönigin sowie Scheibenkönig oder Scheibenkönigin und Bürgerkönig oder Bürgerkönigin. Die Veranstaltung ist öffentlich, Interessierte können sich am Bürgerköngsschießen beteiligen.

Kleiner abschließender Hinweis in eigener Sache: Es findet wieder regelmäßig Training statt, montags ab 18.30 Uhr. Interessierte Nichtmitglieder sind herzlich willkommen,