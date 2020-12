Tennis-Club Grün-Weiß Bad Hönningen informiert

Archivierter Artikel vom 14.07.2020, 15:23 Uhr

"Die Ferien in Rheinland-Pfalz haben nun begonnen und wir blicken zurück auf einen ereignisreichen, wenn auch Corona bedingt verkürzten Saisonstart.

Durch die Unterstützung vieler Mitglieder waren unsere Plätze bereits Mitte April spielbereit. Wenn auch unsere traditionelle Saisoneröffnung am Ostermontag dem Virus zum Opfer fiel, auf Grund unserer großzügigen Platzanlage und unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschriften konnten wir dennoch bereits Ende April den Trainingsbetrieb für unsere Kinder und Jugendlichen unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschriften wieder aufnehmen. Seitdem trainieren wöchentlich insgesamt 19 tennisbegeisterte Kinder und Jugendliche in verschiedenen Gruppen in unserem Verein.

Wie jedes Jahr bieten wir auch in diesem Jahr wieder ein kostenfreies Schnuppertraining mit lizenzierten professionellen Trainern an, das sehr positiv angenommen wird. Aktuell freuen sich jeden Freitag 18 Kinder auf Ihr Schnuppertennis. Hier hat jedes Kind ab vier Jahre die Möglichkeit, den Spaß am Spiel mit der gelben Filzkugel spielerisch zu erlernen.

Das Training findet jeden Freitag statt und teilt sich in drei Gruppen auf: 14 bis 15 Uhr: Kindergartenkinder, 15 bis 16 Uhr: Schulkinder der ersten und zweiten Klasse, 16 bis 17 Uhr: Schulkinder der vierten und fünften Klasse. So trainieren schon jetzt jede Woche über 40 Kinder und Jugendliche auf unseren Plätzen. Das kostenfreie Schnuppertraining findet je nach Wetterlage noch bis ungefähr Ende September/Mitte Oktober statt. Auch jetzt besteht noch die Möglichkeit mitzumachen und vorbei zu schauen.

Zusätzlich bieten wir ein Schnupperpaket an, das neben einer festen Anzahl an Trainerstunden auch die Mitgliedschaft im Verein über die gesamte Saison beinhaltet. So können unsere Tennis-Newcomer ihre neu gewonnenen Tenniskenntnisse im freien Spiel ohne weitere Kosten anwenden und umsetzen.

Als großer Glanzpunkt bieten wir vom 27. bis 31. Juli ein Tennis- und Fun-Camp für alle Kinder und Jugendliche von vier bis 20 Jahren an, sowie einen einwöchigen Intensivkurs für Erwachsene. Genaue Informationen hierzu kann Ihnen Felix Probst unter Telefon 0170/832 91 21 geben, oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.tc-bad-hoenningen.de/highlight_in_2020.html.

Ergänzend wird nach den Sommerferien, ein „Come-Together-Training“ gestartet. Hieran kann jeder teilnehmen, der bereits Tenniserfahrung gesammelt hat oder noch sammeln möchte, auch mit unseren Vereinsmitgliedern, die hierfür ebenfalls zur Verfügung stehen und mitmachen.

Wenn auch die eine oder andere Mannschaft Corona bedingt nicht an den Medenspielen teilnimmt, gibt es von den Herren 55 positives zu berichten. In der Rheinlandliga, der höchsten Klasse des Tennisverbandes, liegen sie nach zwei Spielen ungeschlagen an der Spitze. Am Samstag, den 25. Juli um 14 Uhr kommt es auf unserer Anlage zur Spitzenbegegnung gegen die SG Üdersdorf. Schauen Sie vorbei, unterstützen Sie unsere Mannschaft und genießen Sie unsere Anlage.

Als kleines Zwischenfazit kann man sicherlich sagen, dass im Tennis-Club Grün-Weiß Bad Hönningen die Freude am Tennis und die Nachwuchsarbeit ganz großgeschrieben werden. Für alle Tennisinteressierten stehen die Türen immer offen und es findet sich immer ein Ansprech- und Spielpartner. Bis dahin wünschen wir allen schöne Sommerferien und bleiben Sie gesund."