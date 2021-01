Telefonischer Adventskalender brachte Freude ins Haus

Die Idee zum Telefonischen-Adventskalender hatten, Mitte November des vergangenen Jahres, zwei neue ehrenamtlich Aktive, Frau Zimmermann und Frau Birkenbach-Braun, des Mehrgenerationenhauses Neuwied, die auch in der Zeit der Corona Kontaktbeschränkungen ein gemeinsames Erlebnis in der Adventszeit anbieten wollten. Dies wurde kurzfristig mit viel persönlichem Engagement, Phantasie und Tatkraft umgesetzt.

Ab dem ersten Dezember konnten sich Zuhörer jeweils um 16.30 Uhr per Telefon in den akustischen Kalender einwählen. Jeder Tag begann mit einer bekannten Weihnachtsmelodie und einer kurzen Begrüßung. Danach öffnete sich das akustische Adventstürchen mit einem Überraschungsbeitrag. Die Themenpalette war vielfältig, genau wie die vielen Gast-Vorleser, und reichte von adventlichen Geschichten über Weihnachtstraditionen und ihre Ursprünge, religiöse Impulse, vergessene Märchen, berühmte Personen bis hin zu Neuwieder Mundart Geschichten. Etwas zum Schmunzeln wechselte sich ab mit heiter besinnlichen oder nachdenklichen Beiträgen, immer gewürzt mit einem Quäntchen Information.

Eine rundum gelungene Aktion voller kleiner akustischer Freuden und Aufmerksamkeiten, an der sich 13 Adventswichtel beteiligten und so den Hörern eine tägliche Überraschung bescherten und die Vorweihnachtszeit bereicherten. „Wir sagen allen Beteiligten “Danke„ für das gelebte Engagement und die freudige Motivation, ohne die diese schöne Aktion nicht möglich gewesen wäre. Die vielen positiven Rückmeldungen motivieren uns den Telefonischen-Adventskalender erneut zu planen und auch über weitere telefonische Angebote in dieser Corona-Zeit nachzudenken. Hierüber werden wir rechtzeitig informieren und laden Sie schon jetzt herzlich ein, dann auch in diesem Jahr mit dabei zu sein.“