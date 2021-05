Team der Diabetesberatung: Besiegelte Qualität

Millionen von Menschen leiden unter Diabetes, in Deutschland sind etwa zehn Prozent der Bevölkerung daran erkrankt. Die Betroffenen brauchen eine fachübergreifende Behandlung in spezialisierten Zentren, Kliniken oder Praxen. Um eine qualitativ hochwertige Versorgung zu gewährleisten, zertifiziert die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) die Einrichtungen, die ihre sehr hoch definierten Anforderungen erfüllen. Das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied hat jetzt erneut das Zertifikat „Zertifiziertes Diabeteszentrum DDG für PatientInnen mit Diabetes Typ 2“ erhalten. Die Zertifizierung der DDG ist ein „Qualitätssiegel“ und dient den Erkrankten als Orientierung auf der Suche nach geeigneten Behandlern.

Diabetes mellitus ist eine komplexe Krankheit mit unterschiedlichen Ausprägungen. Etwa 90 Prozent der Erkrankten leiden an Diabetes mellitus Typ 2, hierfür verantwortlich sind meist der Lebensstil, Alter und Vererbung. Zu hohe Blutzuckerwerte führen auf Dauer zu ernsten Folgeerkrankungen. Dazu gehören Schäden an Nerven und Blutgefäßen. Das kann zu Herzinfarkt, Schlaganfall, Nieren- und Augenerkrankungen sowie Durchblutungsstörungen in den Beinen führen. Eine gute Blutzuckereinstellung und die Behandlung anderer Stoffwechselstörungen, die mit Diabetes Typ 2 häufig gemeinsam auftreten, können das Risiko dieser Folgeschäden minimieren. Dr. Christian-René de Mas, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin erläutert: „Die Zertifizierung der DDG zeigt, dass die Behandlung in unserer Klinik in allen Bereichen – Therapie, Beratung und Schulung – den heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen entspricht. Dies bringt unseren PatientInnen Sicherheit und ist eine Anerkennung für unsere Arbeit. Diabetes kann man im klassischen Sinn nicht heilen; aber richtig eingestellt und mit entsprechender Schulung kann man mit Diabetes gut und ohne große Einschränkungen leben. Und dabei helfen wir.“