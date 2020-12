TC Steimel Damen-C mit 12:2 zu Hause erfolgreich

Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 11:13 Uhr

Eine lupenreine Bilanz gelang den Steimeler Damen in der Medensaison in der C-Klasse. Sämtliche vier Begegnungen konnte das Team um Mannschaftsführerin Ayleen Herder zu seinen Gunsten entscheiden. Nach Erfolgen gegen Helferskirchen, 10:4, Dreikirchen, 10:4 und Rossbach/Mündersbach, 14:0, gelang der Mannschaft im letzten Heimspiel gegen den TC Siershahn ein 12:2 Erfolg!

Mit 8:0 Punkten sorgten neben Ayleen Herder folgende Spielerinnen im Verlauf der Saison für Tabellenplatz 1: Jil Dreidoppel, Jenny Maasch, Nadine Potschka, Fabienne Seitz und Carlotta Neitzert. Eine herbe Niederlage mussten die Herren in der A-Klasse beim Auswärtsspiel gegen den TC Horhausen hinnehmen. Mit 0:21 trat man die Heimreise an. Weitere Ergebnisse wurden dem Pressewart nicht gemeldet!

Folgende Medenspiele sind von den Steimeler Teams noch zu bestreiten: Damen 30A am 13. September auswärts gegen TC Mallendarer Berg, Herren 40C am 13. September, Heimspiel gegen ASG Altenkirchen, Damen 30A am 19. September Heimspiel gegen TV Longuich, Damen 30B am 20. September auswärts gegen TC Rosenheim, Damen 30A am 20. September Heimspiel gegen TC Trittenheim.