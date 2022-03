TC Steimel bei Winterrunde des TVR aktiv

Von wegen Winterpause. „Nach der Saison ist vor der Saison“; nach diesem Motto spielten insgesamt 12 Teams des TC Steimel in den unterschiedlichsten Kombinationen in Windhagen die Winterrunde des Tennisverbandes Rheinland (TVR) 2021/2022 aus. Im zeier- Mixed gab es ein „Kopf an Kopf Rennen“ zwischen Steimel drei (Ayleen Herder/Julian Stallmann) sowie Steimel vier (Jil Dreidoppel und Stefan Stein) Beide Teams hatten mit sechs zu zwei die gleiche Punktzahl und mit neun zu drei die gleiche Matchbilanz. Ausschlaggebend für den Gruppensieg war letztendlich das Satzverhältnis von 20 zu neun für Steimel vier gegenüber von 20 zu zehn von Steimel drei. Im direkten Vergleich war Steimel drei mit zwei zu eins erfolgreich gegen Steimel vier! Auf den weiteren Plätzen folgten TC Rheinbrohl (dritter Platz), SSV Weyerbusch zwei (vierter Platz) sowie der TC Horhausen (fünfter Platz).