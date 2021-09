TC Rengsdorf: Durchmarsch in die Rheinlandliga

Archivierter Artikel vom 02.08.2021, 12:00 Uhr

4:2 siegten die Damen gegen den TC Mallendarer Berg und 6:0 gegen Kerpen. „Nach dem Durchmarsch in der B-Klasse im letzten Jahr, hatte niemand von uns damit gerechnet, in diesem Jahr erneut so erfolgreich zu sein. Jetzt freuen wir uns auf die bevorstehenden Herausforderungen in der Rheinlandliga“, teilte Mannschaftsführerin Claudia Selt erfreut mit.

Für das Team spielten Julia Schmidt, Claudia Selt, Kathrin Leichnitz, Sabine Bender, Sarah Goldmann und Simone Becker.