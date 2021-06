Tag der Nachbarn auch am Zeppelinhof 2

180 Lesezeichen. mit klitzekleinem Gruß und vielen guten Wünschen – steckten Bewohnerinnen vom gewoNR-Wohnprojekt in die Briefkästen der Nachbarn rund um den Zeppelinhof 2. An Haustüren wurden dabei die Aktionskarten der nebenan.de Stiftung mit den Aussagen „Schön dass wir Nachbarn sind“ und „Auf gute Nachbarschaft“ angebracht. Die nebenan.de Stiftung rief wieder zu dieser bundesweiten Aktion auf – und unterstützt mit solchen netten Kleinigkeiten. gewoNR beteiligte sich zum dritten Mal – klar, in diesen besonderen Zeiten anders als in den Jahren zuvor. Pandemiebedingt wurde die diesjährige Aktion bei einer Vorstandssitzung virtuell entwickelt und die Aufgaben zur Vorbereitung dabei verteilt. Dann wurde in Zweier-Gruppen, in der aktuell noch meist verwaisten Gemeinschaftswohnung, trotzdem guter Dinge gebastelt. Denn die Hoffnung, in 2022 wieder, aus dem gleichen Anlass, persönliche Begegnung mit den Nachbarn haben zu können war – und ist – bei den BewohnerInnen präsent. Möglichst ähnlich wie in 2019 – dem ersten Fest mit der Nachbarschaft im Quartier.

