Sylvia Rüger zur Obermeisterin gewählt

Zur Innungsversammlung zusammengekommen waren die Mitglieder in der Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald in Montabaur. Obermeisterin Hiltrud Sprenger konnte zahlreiche Kolleginnen und Kollegen und auch die Ehrenobermeisterin, Käthe Limbach, begrüßen und willkommen heißen. In ihrem Jahresrückblick ging Sprenger auf die aktuelle weltpolitische aber auch die Situation im Bekleidungs- und Schuhmacher-Handwerk ein. Es war der letzte Geschäftsbericht den Obermeisterin Sprenger hielt, denn bei den auf der Tagesordnung stehenden Neuwahlen stand sie nicht mehr zu einer erneuten Wahl zur Verfügung. „Dieses Ehrenamt hat mir viel Freude gemacht, insbesondere den Nachwuchs in unserem schönen Handwerk auszubilden, mit zu prüfen und die jungen Leute dann als Fachkräfte im Damen- oder Herrenmaßschneider-Handwerk in die große Welt zu entlassen. Unser Gewerk zählt mit zu den ältesten Handwerken und wir alle müssen dafür sorgen, dass es immer ein gutes, ehrenwertes Handwerk bleibt“, so Sprenger. Ihre Zeitenreise durch die vergangenen 26 Jahre ihrer Obermeistertätigkeit beendete sie mit dem Dank an all ihre Wegbegleiter und besonders ihre Vorstandskolleginnen und -kollegen.

Bei den anschließenden Wahlen wurde die bisherige stellvertretende Obermeisterin, Sylvia Rüger, einstimmig zur Obermeisterin der Innung gewählt. Ebenfalls einstimmig wurde Helga Muzzalupo zur stellvertretenden Obermeisterin und Christel Metzler für das Amt des Lehrlingswartes gewählt. Neu im Vorstand ist Cinzia Dorrn, die als Vorstandsbeisitzer nunmehr ehrenamtlich in der Innung tätig sein wird. Auch sie erhielt das einstimmige Votum der Versammlung.

Eine besondere Ehrung wurde der scheidenden Obermeisterin Hiltrud Sprenger zuteil. Auf einstimmigen Beschluss der Versammlung wurde auch sie für ihr jahrzehntelanges Engagement zum Wohle ihres Handwerks zur Ehrenobermeisterin ernannt. Obermeisterin Rüger überreichte die Ehrenurkunde und einen Blumenstrauß. Nach Beendigung der Versammlung blieb noch ausreichend Gelegenheit zum Austausch im Kollegenkreis.