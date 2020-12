Sven Lefkowitz kann auch Politik an der Basis

Archivierter Artikel vom 12.06.2020, 09:54 Uhr

Mit seinem Besuch im Gasthaus „Zur Aubach“ in Niederbieber zeigt Sven Lefkowitz wie volksnahe Politik sein kann. Besonders in Coronazeiten kann man sich glücklich schätzen, wenn man einen kompetenten Ansprechpartner hat und das Gefühl bekommt nicht alleine gelassen zu werden. So nutzte Lefkowitz den Ortstermin um sich einen Überblick zu verschaffen wie man mit etwas Geschick und Menschenverstand bereits im Vorfeld für „kleines Geld“ adäquate Lösungen finden kann, um sich geschützt in seinem Stammlokal aufzuhalten. Voraussetzung ist natürlich, dass sich alle Beteiligten an die gesetzlichen Vorgaben halten.

In diesem Zusammenhang bedanken sich die Wirtsleute für das Verständnis und jederzeit korrekte Verhalten bei ihrer Kundschaft. Von den umgesetzten Bestimmungen überzeugte sich Lefkowitz vor Ort, bevor er (auf dem Bild) einen stabilen Spuckschutz in Augenschein nahm, der seit Ende April fertig ist und bereits heute zum Einsatz kommen könnte. Er bietet mindestens den gleichen Schutz, wie es jede Kassiererin im Supermarkt hat, bei der die Kundenfrequenz und somit die Ansteckungsgefahr bedeutend höher ist als in einer gut gehenden Gaststätte.

Nach einem angenehmen ausführlichen Gespräch über das Für und Wider einiger Regeln im Interesse von Gesundheitsschutz und den Interessen der Gastwirte, verabschiedeten sich die Wirtsleute mit der Gewissheit, dass ihre Lösungsansätze in Mainz an zuständiger Stelle zu Gehör gebracht werden und sind gespannt was für eine Reaktion aus Mainz kommt. Für den Abgeordneten war es ein hilfreicher Denkanstoß aus der Praxis für die Lockerungsgespräche, der allen Beteiligten weiter hilft. Der Abgeordnete sagte zu, dass er mit Familie Hofmann weiter in Kontakt bleibt.