SV Windhagen veranstaltete Multiplikatoren-Workshop

Archivierter Artikel vom 17.04.2020, 12:17 Uhr

Wie schnell sich die Welt in wenigen Wochen verändern kann erlebte man auch beim SV Windhagen aktuell am eigenen Leib.

Gerade mal jene zwei Wochen ist es her, dass sich knapp 40 Übungsleiter und Funktionäre des SV Windhagen im Bürgerhaus Windhagen getroffen haben um gemeinsam über aktuelle Entwicklungen in der Gesellschaft und damit auch im Verein und daraus resultierend Maßnahmen zu diskutieren.

Nach einer kurzen Einführung wurden in abteilungs- und spartenübergreifenden gemischten Gruppen zwei zentrale Fragestellungen der Zukunft erörtert. Im Anschluss daran präsentierten die vier Gruppen jeweils dem gesamten Plenum ihre Ergebnisse. Den Abschluss bildete ein gemeinsames Pizza Essen mit ein paar Getränken. Munter wurden nicht nur vorher die angesprochenen Themen in Kleingruppen besprochen, sondern auch persönliche Bekanntschaften und Geschichten ausgetauscht.

„Uns im Vorstand ist es wichtig, gemeinsam mit allen Multiplikatoren über unsere aktuellen Themen, Herausforderungen und Antworten zu sprechen, denn unsere Multiplikatoren sind diejenigen die täglich für unsere Mitglieder arbeiten und daher am besten wissen was sie brauchen. Es macht uns persönlich sehr stolz, zu sehen wie viele der Einladung gefolgt sind und engagiert am Vereinsleben mitwirken. Im Namen aller Mitglieder möchten wir an dieser Stelle “Danke„ sagen an alle, die sich für den SV Windhagen einsetzen und damit die Freizeit unserer Mitglieder bereichern“, ziehen Carsten Schellberg und Daniel Wichmann ein positives Feedback des Workshops.

„Die Inhalte werden nun innerhalb des Vorstands besprochen und bewertet, alle Beteiligten sind sich aber sicher, dieser Workshop war nur ein “Kickoff„. Wir wünschen allen weiterhin beste Gesundheit und bitten um Verständnis für die aktuellen Einschränkungen. Freuen wir uns auf die Zeit, wenn sich die Lage insgesamt entschärft hat und wir wieder unseren geliebtem Hobby nachgehen dürfen.“