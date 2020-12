Süße Überraschung für das Franziskus Krankenhaus

Von der Ambulanz, an die Zentrale, auf die Intensivstation – überall überraschten sie die Mitarbeiter im Haus. Seit vielen Jahren stiftet der Dattenberger Reiner Pung für den Pflegedienst des Franziskus Krankenhaus Linz diese schöne Überraschung – in diesem Jahr sogar für die gesamte Dienstgemeinschaft im Krankenhaus. So wurden die süßen Pfeifenraucher natürlich nach kürzester Zeit aus dem Gruppenverband isoliert: Mindestabstand versteht sich von selbst – sicher ist sicher. Das Franziskus Krankenhaus bedankt sich ganz herzlich für diese schöne Geste zum Nikolaustag.