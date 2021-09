„Strünzer Pänz“ erhalten Bobbycars

Große Freude herrschte in der Kita „Strünzer Pänz“ als Didi Pörzgen von der Linzer Werbegemeinschaft den Kindern drei Bobbycars samt Helmen überreichte und diese sofort ausprobiert werden konnten.

Diese Fahrzeuge wurden bei dem Kinderfest der Werbegemeinschaft Linz im August genutzt, um die Rennstrecke von der Neustraße bis zum Buttermarkt zu befahren. Dieses Kinderfest der Linzer Werbegemeinschaft war ein voller Erfolg. Trotz des Regenwetters herrschte an beiden Tagen gute Stimmung und viel Andrang bei den einzelnen Attraktionen. Man ist sich sicher, dass diese Veranstaltung nun jährlich am Kirmeswochenende stattfinden wird und eventuell auch beim Altstadtfest im März wieder einiges an Spielen für die Kinder geboten wird. Die Bobbycars allerdings werden nun weiterhin im Einsatz bei den „Strünzer Pänz“ bleiben, die besonders von den elektrischen Lenkrädern angetan sind. “Herzlichen Dank für diese tolle Überraschung."