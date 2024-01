Statt Weihnachtskarten: Diedenhofen (SPD) spendet an Neuwieder Hospizverein und Zoo

Martin Diedenhofen (SPD) überreichte Zoodirektor Mirko Thiel (links) und dem kaufmännischen Leiter Hans-Dieter Neuer (rechts) zusätzlich zur Spende ein Weihnachtspaket. Foto: Gaby Wirtz

Statt die Summe von 500 Euro in den Versand zahlreicher Weihnachtskarten zu stecken, entschied sich Diedenhofen bewusst dafür, das Geld lieber in seine Heimat zu spenden. Der Abgeordnete erklärt: „Sowohl der Hospizverein als auch der Zoo spielen eine wirklich wichtige Rolle für unsere Region. Ich weiß, dass traditionell viele Politiker Weihnachtskarten verschicken. Ich habe mich aber dazu entschieden, einen anderen Weg zu gehen und das Geld zu spenden.“

Der Hospizverein leiste unverzichtbare Arbeit für schwerkranke beziehungsweise sterbende Menschen und deren Angehörige. „Jeder Euro ist hier sinnvoll und hilft“, so Diedenhofen. Ebenso freut sich der Neuwieder Zoo. Erst kürzlich hatte der Abgeordnete hier einen Tag in seiner Praxisreihe verbracht und vor Ort mit angepackt. „Als Besuchermagnet in der Region, spannendes Ausflugsziel für Familien und wichtiger Akteur in der Bildungsarbeit ist der Zoo ein echter Standortfaktor“, so Diedenhofen.

Wer ebenfalls an den Hospizverein oder den Zoo spenden möchte, findet nachfolgend die Spendenkonten:

Förderverein Zoo Neuwied e.V.

Sparkasse Neuwied, IBAN: DE86 5745 0120 0006 0009 13, BIC: MALADE51NWD

VR Bank RheinAhrEifel eG, IBAN: DE08 5776 1591 0152 8317 00, BIC: GENODED1BN

Neuwieder Hospiz e.V.

Sparkasse Neuwied, IBAN: DE46 5745 0120 0024 0022 14, BIC: MALADE51NWD

Pressemitteilung: Martin Diedenhofen, MdB