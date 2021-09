Startschuss für die Ehrengarde

Nach coronabedingter langzeitiger Abstinenz setzte die Ehrengarde für sich jetzt einen Startschuss in das zweite Halbjahr und in die neue Session.

Die Mitglieder der Gardefamilie waren herzlich eingeladen, einen gemeinsamen Grillabend am Lagerfeuer zu verbringen. Schon am Nachmittag ging es los. Die Betreuerinnen der Piccolos, der jüngsten Familienmitglieder bis zum 14. Lebensjahr, hatten sich einige tolle, fröhliche und lehrreiche Aktionen ausgedacht. Verschiedenen Waldspiele sowie das Sammeln und Erkennen von verschiedenen Blättern und Waldbeeren stand auf dem Programm. Die Großen entfachten in dieser Zeit schon einmal das Lagerfeuer, an dem man es sich bei Gegrilltem anschließen gut gehen ließ. Hier gilt ein besonderer Dank der Kommandeuse der Garde, Steffi Kugler, die dieses Familientreffen mit viel Liebe vorbereitet hat.

So gestärkt kann es nun erst einmal in den Herbst gehen. Hier steht ein Treffen der Vereinigung historischer Garden in Schadeck auf dem Programm, der die Ehrengarde in ihrer wehrhistorischen Darstellung als „wiedische Grenadiere“ angehört. Sollen in diesem Jahr die historischen Markttage in der Stadt Neuwied wieder möglich sein, stellt sich für die Garde auch hier natürlich die Frage einer Teilnahme in Form des schon legendären Heerlagers. Karnevalistisch wird es spätestens bei der Karnevalseröffnung durch den Festausschuss der Stadt Neuwied. Für die fünfte Jahreszeit gibt es schon einige Planungen für gleich mehrere Veranstaltungen, weit über das bisher übliche Maß hinaus, so die tagesaktuellen Vorgaben dies zulassen. Man darf gespannt sein.