Start in eine zukunftssichere Ausbildung

Archivierter Artikel vom 02.07.2021, 14:38 Uhr

Darunter befinden sich acht Beamten-Anwärter des dritten und zweiten Einstiegsamtes und zwei Verwaltungsfachangestellte. Außerdem stellt die Kreisverwaltung einen Platz für ein Fachoberschulpraktikum zur Verfügung. Bei den Beamtenanwärtern gliedert sich die Ausbildung in theoretische Abschnitte an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen, den praktischen Einsatz im Kreishaus sowie in Gastpraktika an anderen Behörden. Die Auszubildenden werden unterschiedliche Abteilungen der Kreisverwaltung kennenlernen und die Berufsschule sowie das Kommunale Studieninstitut Koblenz besuchen.

Landrat Achim Hallerbach hieß die neuen Kollegen im Namen der Mitarbeiter herzlich willkommen. Er zeigt sich erfreut, dass die Kreisverwaltung als Arbeitgeber offensichtlich weithin einen guten Ruf genießt und daher erneut keine Probleme hatte, qualifizierte und motivierte Nachwuchskräfte für sich zu gewinnen. „Sie haben sich für eine Ausbildung entschieden, die auf der einen Seite zukunftssicher, gleichzeitig aber auch sehr vielfältig ist. Nehmen sie die Chance wahr, von den kompetenten Kollegen in den verschiedenen Fachabteilungen zu lernen“, appellierte er. „Dann stehen ihnen für ihre berufliche Zukunft viele Türen offen“, ergänzte er mit Blick auf die Tatsache, dass die Neuwieder Kreisverwaltung in diesem Jahr alle erfolgreichen Ausbildungsabsolventen übernommen hat.