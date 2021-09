Start der E-Dart-Liga in Niederbieber

Die beiden E-Dart Mannschaften „Eagles“ und „Aubachteufel“ aus Niederbieber hatten einen fast perfekten Start in die neue Saison der Rheinland-Westerwald Dartliga.

So konnten die Eagles gegen die Hazienda Rookies 1 einen 2:14 Auswärtssieg feiern und die Aubachteufel feierten bei ihrem ersten Heimspiel einen 12:4 Erfolg gegen die Grazy Chicks. Beide Begegnungen waren, wie unter Dartspielern üblich, sehr harmonisch und beide Seiten freuen sich bereits auf die Rückspiele. Ein klares Zeichen, dass sich die gute Vorbereitung (Freundschaftspiele und Dartturnier und regelmäßiges Training) im Vereinslokal „Gasthaus Zur Aubach“ bezahlt gemacht hat. Ein Grund mehr den nächsten Begegnungen selbstsicher ins Auge zu sehen. Die da wären am 4. SeptemberWekis Reloaded: Aubachteufel und am 3. SeptemberEagles: Dc Luckypoint.

Selbstverständlich wird auch weiter wöchentlich mindestens jeden Mittwoch ab 19 Uhr und jeden Donnerstag ab 18 Uhr trainiert. Wer Interesse hat ebenfalls E-Dart im Ligabetrieb zu praktizieren oder gerne eine eigene E- Dartmannschaft gründen möchte, kann sich gerne beim „Gasthaus Zur Aubach“ unter Telefon 02631/541 90 informieren.