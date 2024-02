Stammtischler zaubern Drei-Gänge-Menü

Zuerst war es nur eine Idee. Doch aus der Idee wurde schnell ein Plan und so trafen sich die Stammtischkollegen kürzlich beim Stammtisch zu einem gemeinsamen Kochabend. Unter fachkundiger Anleitung von Chefkoch Heinz Denke zauberten die teilnehmenden Stammtischler ein hervorragendes Drei-Gänge-Menü. Bestehend aus einer Erbsensuppe mit Garnelen als Vorspeise, gefolgt vom Hauptgericht Schweinemedaillons, Herzoginkartoffeln mit Birnen und Hagebuttensauce und zum Nachtisch Pfirsiche auf Vanillejoghurt. Heinz hatte den Einkauf übernommen und das Menü zusammengestellt. Gekocht wurde in der Küche des Gemeindehauses in Puderbach. Mit Begeisterung und guter Stimmung waren die Hobbyköche bei der Sache, schnippelten und rührten was der Kochtopf hergab. Nach getaner Arbeit wurde verkostet und alle waren von dem Ergebnis begeistert. Im Anschluss an das gemeinsame Essen wurde von allen schnell noch die Küche wieder in Ordnung gebracht, bevor man in gemütlicher Runde noch einige Stunden bei dem ein oder anderen Kaltgetränk verbrachte.