Stadtsoldaten Linz feiern ihr Jubiläum in kleinem Rahmen

Das Stadtsoldatencorps wurde närrische 88 Jahre alt. Leider kam es anders und so mussten sich das Corps auf kleine aber feine Veranstaltungen reduzieren. Gestartet wurde die kleine Jubiläumssession am Freitag nach Schwerdonnerstag mit der Teilnahme an der Radio-Weinprobe Spezial „Die Karnevalssitzung“ auf Antenne Pulheim. Initiiert von Iris Shafie mit Ihrem Wein Blog „Meine Auslese“ wurde eine Karnevalssitzung mit Weinprobe ausgestrahlt, Grußworte der teilnehmenden Karnevalsvereine und natürlich viel kölsche Fastelovends-Musik.

Am nächsten Tag folgte eine kleine Präsenzveranstaltung. Kommandant Markus Paffhausen lud die aktiven und inaktiven Mitglieder zu einem Kommandanten-Empfang ins Café Leber ein. Nach den Corona Regeln für die Gastronomie konnte Kommandant Markus etwa 30 Mitglieder begrüßen. Der Kommandant und Adjutant Michael Degen nutzen die Gelegenheit um zahlreiche Ehrungen vorzunehmen, die auf dem abgesagten Uhlesessen hätten vorgenommen werden sollen. Um so mehr freuten sich die Geehrten wieder im Beisein der Kameraden Ihre Ehrungen empfangen zu dürfen. Man saß danach noch in gemütlicher Runde zusammen bis um 22 Uhr der Zapfenstreich erfolgte.

Damit auch alle Kameraden ein kleines bisschen an der Jubiläumssession teilnehmen konnten, folgte am Hauptsdaach „Dem VerhaftungsSonntag“ ein Online Event unter dem Motto „Jecke Kröm in Rut un Wieß, reloaded“. Pünktlich wie immer startete um 17 Uhr der Sendebetrieb aus dem Studio auf der Oberlöh. Kommandant und Adjutant begrüßten alle Zuschauer und starteten das Programm. Neben vielen kleinen Videos, die aus den Reihen der Mitglieder produziert und gesendet wurden, zeigten Tanzmariechen Svenja und Tanzoffizier Mesi einen Anfangs wehmütigen Rundgang durch Linz der aber im weiteren Verlauf viel Lust auf die Session 2023 machte. Das Hauptaugenmerk der Onlineveranstaltung lag allerdings auf den Ehrungen der aktiven Mitglieder. Nun konnten alle Teilnehmer die Geehrten hochleben lassen und wie es auf dem Uhlesessen üblich ist, wurden die Geehrten mit vielen kleinen Rückblicken aus der Zeit ihres Mitwirken im Verein bedacht.

Für fünf Jahre aktive Mitgliedschaft wurden die Musikzugmitglieder Hanna und Marie Ziegler, Tim Keller sowie für 15 Jahre aktiver Stadtsoldat Bernd Trossen geehrt. Es folgten weitere Ehrungen und so wurden Christoph Birrenbach und Markus Paffhausen für 30 Jahre aktiver Stadtsoldat gefeiert. 35-jährige aktive Stadtsoldaten und damit den siebten Streifen erhielten Guido Birrenbach, Norbert Salz und Michael Schneider. Dieter Lüttgen, Johannes Steinhard und Holger Tietze wurden für 40 Jahre gefeiert. Es folgten die Highlights der Ehrungen. So wurde Johannes Euskirchen für stolze 45 Jahre, Reinhard Degen für 55 Jahre und Heinz-Bernd Küpper für 60 Jahre aktiver Stadtsoldat gefeiert. Heinz-Bernd Küpper beging zusätzlich noch sein 50zigstes Prinzenjubiläum als Prinz Heinz I. von Textilien aus dem Jahr 1972.

Nach etwa zwei Stunden war die Sendung beendet. Dies war eine kleine Jubiläumssession mit ein wenig mehr Möglichkeiten das aktive Vereinsleben zu begehen als noch vor einem Jahr. “Es geht wieder bergauf, wir freuen uns auf die Session 2022/2023 und hoffen euch alle wiederzusehen. Sei es als Corps Mitglied, Unterstützer, Karnevalsfan oder auch nur als Zuschauer. Wir sehen uns bald wieder."

Bei Interesse an einer Mitgliedschaft im Stadtsoldatencorps erhält man weitere Informationen im Internet unter www.stadtsoldaten-linz.de.