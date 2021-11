St. Martin kam hoch zu Ross in die Bellini-Senioren-Residenz

Bellini Senioren-Residenz Bellini Senioren-Residenz Bellini Senioren-Residenz Bellini Senioren-Residenz

Und so kommt auch die Gemeinschaft der Bellini Senioren-Residenz Neuwied immer an diesem Tag zusammen, um den Namenstag des Heiligen Martin zu würdigen. Wie jedes Jahr hatten die Bewohner vorab für die Martinsfeier mit dem Betreuungsdienst Laternen gebastelt. Zur Tradition gehört es auch, dass die Kinder vom Kinderhaus St. Matthias eingeladen werden und die verschiedenen Generationen das Fest gemeinsam erleben. Rund zwanzig Kinder kamen zu Besuch in den Residenzgarten und erfreuten die Senioren mit Martinsliedern. Wegen Corona blieben die Senioren mit Abstand auf der Terrasse und stimmten von dort aus in die Lieder ein. Der Höhepunkt des Nachmittags für Jung und Alt war der Besuch von Sankt Martin selbst, der auf einem stattlichen Pferd in den Garten der Residenz ritt und für Begeisterung bei allen Generationen sorgte. Anschließend lud das Küchenteam die jungen Gäste zu Weckmännern, Kakao und Kinderpunsch ein, während die Senioren ihre Weckmänner mit Kaffee und Glühwein oder Punsch genossen.

Einrichtungsleiter Sven Lefkowitz bedankte sich zum Abschluss bei den Mitarbeitern des Kinderhauses St. Matthias mit ihrem Leiter Thomas Bläsche, bei Uwe Disselhoff von der Reitschule Neuwied sowie bei den Kollegen der Residenz für den gelungenen Nachmittag.