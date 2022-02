SRC Skilangläufer beim WSV HSVCup im Vogelsberg

SRC Heimbach-Weis 2000 SRC Heimbach-Weis 2000 SRC Heimbach-Weis 2000

Eine Woche nach dem Start beim König-Ludwig-Lauf traf sich das SRC Skilanglaufteam wieder beim WSV HSV-Cup Skilanglauf im Vogelsberg in Schotten. Unter mehr als 198 Startern und einer perfekten Wettkampfstrecke am Taufstein konnten sich alle wieder platzieren:

Katharina Koch S14 w, fünf Kilometer Skilanglauf – Vierter Platz

Viktoria Szymanek S15 w, fünf Kilometer Skilanglauf – Fünfter Platz

Nick Schwabaur S15 m, fünf Kilometer Skilanglauf – Fünfter Platz

Michael Koch Jugend 16 m, 7,5 Kilometer Skilanglauf – Sechster Platz

Marvin Güttler J18 m, 7,5 Kilometer Skilanglauf – Erster Platz

Alexander Puderbach H21, zehn Kilometer Skilanglauf – Fünfter Platz

Viktor Koch H46, zehn Kilometer Skilanglauf – Vierter Platz

Stefan Puderbach H56, zehn Kilometer Skilanglauf – Fünfter Platz

Elwira Hein D56, 7,5 Kilometer – Erster Platz

Sergej Hein H61, zehn Kilometer Skilanglauf – Erster Platz

Insgesamt waren alle sehr zufrieden an einem weiteren tollen Skilanglaufrennen teilnehmen zu können. Der SRC Heimbach-Weis 2000 bietet daher allen Interessenten am Rennlauf in allen Altersklassen die Möglichkeit am Training teilnehmen zu können. Weitere Informationen unter der E-Mail Adresse rpuderba@rz-online.de oder unter der Telefonnummer 0176/555 500 25.