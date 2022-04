SRC Leistungssportprojekt wird vom LSB-Wettbewerb ausgewählt

Der SRC Heimbach-Weis 2000 ist seit vielen Jahren im Leistungssport Skilanglauf aktiv. Trotz Corona waren die Maßnahmen des Vereines im Rahmen verschiedenster Nachwuchsprojekte beim Wettbewerb „BÄÄM PLOPP BOOM“ 2020 und 2021 erfolgreich. Die jahrelange Nachwuchsarbeit des Vereines in Zusammenarbeit mit verschiedensten Schulen hat dem SRC Heimbach-Weis 2000 zu einer Adresse im Skisport gemacht, sodass in Absprache mit dem Landestrainer aus dem Bundesstützpunkt Winterberg die Anfrage kam, ob man nicht bereit wäre, länderübergreifend als Satellitenstützpunkt zu fungieren und aufgrund der Erfahrung im Leisstungssport Skilanglauf im Biathlonleisstungssport mit einzusteigen, zumal das Interesse am Biathlon vieler SRC Sportler sehr hoch ist.

Hierdurch haben nun drei Sportler/-innen aus dem SRC Heimbach-Weis 2000 die Möglichkeit, ab dem neuen Schuljahr ins Skiinternat nach Winterberg zum Bundesstützpunkt zu wechseln. Viktoria Szymanek, Marvin Güttler und Johanna Thielges möchten so über die Sportart Biathlon zur Olympiade kommen. Damit dies auch weiterhin möglich ist und Nachwuchs gewonnen werden kann, hat sich der SRC Heimbach-Weis 2000 mit dem Projekt „Klimaneutrales Biathlon Nachwuchstrainingsentrum für Skivereine“ beim LSB-Wettbewerb „BÄÄM PLOPP BOOM 2022“ beworben und wurde als Preisträger ausgewählt. Nun können mithilfe des Preisgeldes die vorgeschlagenen Maßnahmen realisiert werden:

Bau einer Biathlonanlage mit klimaneutraler Kunstloipe an der Skirollerstrecke Sportplatz Bimsstrasse

Etablierung eines Nachwuchstrainingskonzept Biathlon für den Verein/Skivereine (SV Rheinland)

Einführung einheitlicher Trainingspläne für die Sportler/-innen im Kooperation mit dem IAT der Uni Leipzig (IAT Leipzig Universität)

Gewinnung von neuen Biathlontrainern gemeinsam mit dem Landestrainer NRW/BSP

Einführung gezielter Trainingsmaßnahmen wöchentlich/monatlich/jährlich, um Sportler für den Wechsel zum BSP Winterberg vorzubereiten, damit sie den Weg in entsprechende NK1/NK2-Kader in Winterberg, Ruhpolding, Oberhof schaffen können

Talentgewinnung/Schulkooperation mit der Eliteschule des Sportes in Winterberg – Zusammenarbeit Geschwister Scholl-Gymnasium Winterberg

Nach einer langen erfolgreichen Skilanglaufsaison steigen daher alle Akteure aus dem SRC Heimbach-Weis 2000 Anfang Mai wieder ein. Am 7. Mai findet für das Projekt ein Kickoffmeeting des Vereines statt, an dem alle Kinder, die Interesse am Biathlonleistungssport haben, teilnehmen können um eventuell in den Sport mit einzusteigen. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 0176/5555 0025 oder per E-Mail an rpuderba@rz-online.de