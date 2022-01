Spende der E-Darter aus Niederbieber fürs Tierheim

Die beiden E-Dart Mannschaften „Aubach-Teufel“ und „Eagles“ aus dem Gasthaus Zur Aubach in Niederbieber nutzten ihre Saison-Abschlussfeier um für einen guten Zweck zu spenden. Bei der Feier der E-Dart Mannschaften „Aubach-Teufel“ und „Eagles“ ging es darum die super Ergebnisse (beide Mannschaften sind aufgestiegen) zu feiern. Die Feier wurde von den Organisatoren genau so perfekt geplant wie die Vorbereitung der letzten Saison. Es gab ein Turnier, es wurde heiß gegrillt und kühl getrunken und nicht zuletzt gab es eine Verlosung mit attraktiven Preisen. Die Einnahmen aus dem Losverkauf wurden von den Mannschaften aufgestockt, sodass eine ansehnliche Summe für einen guten Zweck gespendet werden konnte. In diesem Fall ging die Spende an das Tierheim. Da es mehrere Vorschläge gab, wer das Geld bekommen soll, wurde beschlossen, künftig jedes Jahr einen Abschluss zu feiern bei dem eine Spende für einen guten Zweck an einen regionalen Empfänger überreicht wird. Um auch am Ende der nächsten Saison, welche am 4. Februar beginnt, wieder gute Gründe zum Feiern zu haben, sind die beiden Mannschaften mitten in der Vorbereitung.

Zusätzlich zum regelmäßigen Training fand auch ein Dart-Turnier im Vereinslokal Gasthaus Zur Aubach statt, bei dem viele bekannte Gesichter (unter anderem auch wieder aus Koblenz) und auch einige neue Teilnehmer ordentlich mitmischten. Das hohe Niveau der Begegnungen spiegelte sich nicht nur in Form von mehreren 180er Würfen wieder sondern auch bei gleich mehreren High-Finish’s im hohen 100er Bereich sodass der Preis für das Höchste Finish mit 177 an Jens Albrecht (Eagle) überreicht werden konnte. Selbstverständlich sind für 2022 noch weitere Turniere geplant. Infos unter der unten angegebenen Telefonnummer. Wie gewohnt hatten alle bei frisch servierten Getränken eine Menge Spaß. Gespielt wurde 501 Master Out Doppel-Ko, das bedeutet, wer ein Spiel verliert bekommt in einer „Verlierer-Runde“ eine zweite Chance und kann theoretisch noch als Sieger vom Board gehen.

Am Ende setzten sich Gordon Kuhn, Daniel Bergen und Dominik Seiler durch. Als beste weibliche Spielerin konnte sich Stefanie Lokau beweisen und Jens Albrecht erreichte das High-Finish (177).

Wie im Gasthaus Zur Aubach üblich wurden und werden zu jeder Zeit die aktuellen Corona-Verordnungen stets umgesetzt. Selbstverständlich wird auch weiter wöchentlich mindestens jeden Mittwoch ab 19 Uhr und jeden Donnerstag ab 18 Uhr trainiert. Dienstags und sonntags finden freie Trainingseinheiten statt. Außerhalb der Saison auch freitags und samstags. Wer Interesse hat ebenfalls E-Dart im Ligabetrieb zu praktizieren oder gerne eine eigene E-Dartmannschaft gründen möchte, kann sich gerne beim Gasthaus Zur Aubach unter der Telefonnummer 02631/541 90 informieren.